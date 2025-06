Soldiers Nutrition lança campanha de inverno em Cajamar

A Soldiers Nutrition lançou em junho a campanha “Aqueça Corações”, voltada à arrecadação de roupas de frio para pessoas em situação de rua em Cajamar e região. A ação ocorre entre os dias 10 e 17 de junho, em parceria com a Prefeitura de Cajamar, e inclui duas frentes: uma gincana interna com colaboradores e um bazar beneficente on-line, destinado ao time da empresa.

A iniciativa integra o programa Soldados Solidários, voltado às ações sociais da empresa, e dá continuidade à colaboração com o município que começou em março deste ano na 1ª Cajamar Run Mulher, corrida de rua voltada ao público feminino que reuniu mais de 600 participantes.

Gincana incentiva engajamento de colaboradores em campanha

Segundo a Soldiers, durante os sete dias da ação, os colaboradores serão convidados a participar de uma gincana de arrecadação de roupas de inverno. A equipe que mais arrecadar peças em bom estado será premiada com um ano de creatina Soldiers para cada integrante.

“Transformar a solidariedade em algo coletivo é parte do que acreditamos como cultura. A gincana é uma forma divertida de gamificação da ação solidária, com o objetivo de ampliar o engajamento do time”, afirma Fabiula Freire, co-fundadora da Soldiers Nutrition.

A empresa lembra que as roupas doadas devem estar limpas e em boas condições de uso, prontas para serem entregues à população em situação de rua em Cajamar e região.

Bazar do Bem



Paralelamente, a campanha também conta com o Bazar do Bem, com peças novas e seminovas da própria Fabiula Freire e do Yuri Abreu, fundador e CEO da Soldiers. Todas as peças estarão à venda em um canal on-line temporário, e o valor arrecadado será 100% revertido para a compra de cobertores, que serão distribuídos em conjunto com a Prefeitura.

Além de contribuir para a doação, quem adquirir qualquer peça no bazar participará automaticamente de um sorteio de um kit completo da Soldiers Nutrition.

“O inverno costuma ser um período especialmente difícil para quem não tem um lar. Como marca que tem sido acolhida com tanto carinho pela cidade de Cajamar, sentimos o dever de retribuir à cidade e à sua população”, explica Fabiula Freire.



Compromisso social



Com mais de 4 milhões de clientes atendidos e uma das maiores fábricas de suplementos da América Latina prestes a ser inaugurada em Cajamar, a Soldiers Nutrition iniciou a campanha “Aqueça Corações” como parte de suas ações de responsabilidade social.

“A parceria com a Prefeitura de Cajamar tem contribuído para ampliar o alcance das nossas iniciativas sociais, e ajuda a conectar ainda mais a empresa às principais necessidades da comunidade local”, completa Fabiula.

