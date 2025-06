A Eslovênia ganha 9 estrelas Michelin este ano: Hiša Franko mantém três estrelas, Milka recebe duas; uma nova estrela verde para o Hotel Plesnik; três novos prêmios especiais introduzidos

LJUBLJANA, Eslovênia, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A gastronomia eslovena alcançou mais uma vez um sucesso excepcional, o que reflete os esforços contínuos do Conselho de Turismo da Eslovênia para promover o país como um destino gastronômico de classe mundial. O prestigiado Guia MICHELIN, a marca mais influente no mundo da culinária, destacou pelo sexto ano consecutivo os melhores restaurantes eslovenos. A edição de 2025 inclui 72 restaurantes, nove a mais do que no ano passado. Doze estrelas Michelin brilham no mapa esloveno este ano. O Hiša Franko manteve a mais alta distinção de três estrelas Michelin. O restaurante Milka também manteve duas estrelas, enquanto outros sete restaurantes ganharam uma estrela Michelin cada. Pela primeira vez, o Guia Michelin também concedeu três distinções especiais na Eslovênia: o Prêmio Jovem Chef, o Prêmio Serviço e o Prêmio Sommelier. Doze restaurantes receberam a designação Bib Gourmand. A Estrela Michelin Verde foi atribuída a nove restaurantes.

O Guia MICHELIN Eslovênia concedeu mais uma vez ao Hiša Franko, liderado por Ana Roš, com três estrelas Michelin e uma Estrela Verde pela sustentabilidade. Ana Roš é a oitava chef mulher no mundo a ganhar três estrelas, e uma das duas únicas mulheres em todo o mundo a deter esta combinação única de distinções.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Restaurante Milka, com o chef David Žefran, manteve o seu estatuto de duas estrelas. Sete restaurantes ganharam uma estrela Michelin:

COB – Chef Filip Matjaž

Dam – Chef Uroš Faku?

Gostilna pri Lojzetu – Chef Tomaž Kav?i?

Gri? – Chef Luka Košir

Hiša Denk – Chef Gregor Vra?ko

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Pavus – Chef Marko Pav?nik

Pela primeira vez, o Guia MICHELIN Eslovênia introduziu três prêmios especiais:

Prêmio Jovem Chef: concedido a Filip Matjaž (COB)

Prêmio Sommelier: concedido a Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Prêmio por Serviços Prestados: concedido a Jan Sin?i? (Salicornia)



Nove restaurantes eslovenos ostentam agora orgulhosamente uma Estrela Verde Michelin. Recentemente premiado este ano é o restaurante do Hotel Plesnik.

Outros destinatários são:

Galerija okusov – Chef Marko Magajne

Gostilna Krištof – Chef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – Chef Grega Repovž

Gri? – Chef Luka Košir

Hiša Franko – Chef Ana Roš

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Gostilna Mahor?i? – Chef Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – Chef Ago Špacapan

Para mais informações e destaques, leia o comunicado de imprensa aqui.

Explore a seleção completa do Guia MICHELIN 2025.

Contato: press@slovenia.info

Uma foto: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dc7421-34be-40c5-90f0-be99fd2c2bd9

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001103241)