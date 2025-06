Palfinger lança concurso para operadores de guindaste

A PALFINGER Brasil anunciou a primeira edição do concurso “Operadores da América”, uma competição internacional voltada a operadores de guindastes articulados montados sobre caminhões em toda a América Latina. O projeto nasce da ampliação do “Melhor Operador do Brasil”, iniciativa realizada pela empresa em 2022. Agora em formato internacional, o concurso valoriza os profissionais do setor e promove práticas de segurança e qualificação técnica em diferentes países latino-americanos.

A edição de 2025 será dividida em seis etapas, com início nas inscrições on-line no período de 04 a 22 de junho, por meio do site da competição. Os interessados deverão preencher um formulário e publicar um vídeo no feed do Instagram, demonstrando sua atuação profissional com equipamentos da marca, utilizando a hashtag oficial #OperadoresdaAmerica e marcando o perfil @palfingerbrasil.

Os participantes selecionados avançam para as etapas seguintes, que incluem:

Capacitação técnica gratuita (em formato on-line) e prova teórica de conhecimento técnico;

Desafio virtual com simulador de guindaste em realidade virtual;

Prova prática presencial com operação real dos equipamentos.

Cada país participante terá um vencedor nacional, que será premiado com troféu, kit exclusivo e uma viagem com despesas pagas para a Final América, que será realizada em Bento Gonçalves (RS) no segundo semestre. O grande vencedor da final continental conquistará como prêmio máximo uma viagem para a sede global da PALFINGER, na Áustria, em 2026.

A competição é voltada exclusivamente para operadores que atuam com equipamentos da marca e têm vínculo com empresas parceiras PALFINGER nos países participantes. Além de reconhecer o talento e a experiência dos profissionais do setor, a ação reforça os pilares da marca: segurança, inovação e valorização das pessoas.

Com a expansão da competição para o continente, a PALFINGER reforça seu papel no segmento de movimentação de cargas, promovendo engajamento e qualificação em larga escala entre operadores de diferentes realidades da América Latina.

Mais informações e regulamento completo:

latam.palfinger.com/etapas-e-regulamento-o-melhor-operador-da-america

Site para inscrição: Operadores da América

FAQ onde encontram-se todas as informações e regulamento:

latam.palfinger.com/faq-melhor-operador-da-america