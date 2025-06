Ecolab Life Sciences lança nova resina de purificação de bioprocessamento para impulsionar produtividade da fabricação

A Ecolab Life Sciences anunciou hoje que lançou uma resina inovadora para auxiliar na redução de custos e otimizar operações em todo o processo de produção de anticorpos. A Purolite™ AP+50 é uma resina para cromatografia de afinidade com esferas de 50 mícrons, a qual oferece a mais alta capacidade de ligação dinâmica da plataforma de resina AP, além de proporcionar excelente durabilidade para captar anticorpos monoclonais. Também utiliza a tecnologia patenteada de fabricação de esferas de resina Jetted da Ecolab, um enfoque inovador que permite consistência entre lotes e prazos de entrega mais curtos. É a mais recente adiçãoàrobusta gama de ferramentas de afinidade da resina Purolite da Ecolab, que auxilia empresas biofarmacêuticas e organizações de desenvolvimento e fabricação por contrato a solucionar desafios complexos de purificação.

"A capacidade de melhorar efetivamente a economia do processo, mantendo a pureza, é a chave da purificação de resinas. À medida que as empresas farmacêuticas e de biotecnologia buscam aumentar a economia e melhorar a continuidade de seus negócios, precisam de soluções inovadoras para acelerar e reduzir riscos da fabricação", disse Meeta Gulyani, Vice-Presidente Sênior e Diretora Geral da Ecolab Bioprocessing. "Nossas resinas são concebidas para ajudar os clientes a aperfeiçoar suas plataformas de desenvolvimento de produtos e implementar processos de fabricação de última geração, bem como otimizar estratégias de duplo suprimento que podem reduzir custos e potencializar as cadeias de fornecimento."

A resina Purolite AP+50 se une ao conjunto completo de resinas de purificação da Ecolab, incluindo a recém-lançada Purolite DurA Cycle™ A50 para uma vida útil mais longa e a Purolite 70 CH1, que tem como alvo fragmentos complexos de anticorpos. Juntas, apoiam estratégias de intensificação de processos e redução de custos de produtos, cruciais na fase final da fabricação em larga escala.

A mais recente inovação da Ecolab está sendo apresentada formalmente na Convenção Internacional BIO 2025 em Boston, Massachusetts, de 16 a 19 de junho de 2025. Os participantes estão convidados a conhecer mais sobre a resina Purolite AP+50 no estande da Ecolab (nº 1971) e através de uma apresentação técnica no Teatro BPI na terça-feira, 17 de junho, às 14h40 EDT.

O anúncio da mais nova resina da Ecolab segue a notícia da inauguração de seu mais novo Laboratório de Aplicações de Bioprocessamento em King of Prussia, Pensilvânia. O novo laboratório complementa suas instalações no Reino Unido, ao oferecer recursos de suporte técnico em dois continentes, incluindo triagem de resinas e aplicações de desenvolvimento para satisfazer a crescente demanda de clientes ao redor do mundo.

Sobre a Ecolab

Presente na vida de milhões de pessoas, a Ecolab (NYSE:ECL) é reconhecida globalmente por sua liderança em sustentabilidade, oferecendo soluções em água, higiene e prevenção de infecções que protegem tanto as pessoas quanto os recursos essenciaisàvida. Com mais de 100 anos de inovação, a Ecolab movimenta US$ 16 bilhões em vendas anuais, emprega cerca de 48 mil profissionais e atua em mais de 170 países. A empresa fornece soluções científicas completas, com base em dados e um serviço de excelência para promover a segurança alimentar, garantir ambientes limpos e seguros, além de otimizar o uso de água e energia. Suas soluções ajudam a tornar mais eficientes e sustentáveis as operações nos setores de alimentos, saúde, tecnologia, ciências da vida, hotelaria e indústria.

www.ecolab.com

Siga-nos no LinkedIn @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc e Facebook @Ecolab.

(ECL-C)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250616800617/pt/

Joseph Durrant

651-250-4724

MediaRelations@Ecolab.com