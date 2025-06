Profissão grooming está muito além de banho e tosa de pet

O mercado brasileiro de serviços de grooming movimentou cerca de US$ 153,7 milhões em 2024 e projeta alcançar US$ 236,6 milhões até 2030, segundo projeções da Research and Markets. Com uma taxa de crescimento anual de 7,8%, o setor reflete a valorização crescente dos cuidados estéticos e de bem-estar voltados aos animais de estimação. Dentro desse cenário, os groomers ganharam espaço.

O groomer, ou esteticista pet – especialmente associada aos cães -, vai além do banho e tosa tradicionais. O profissional groomer é responsável por procedimentos que envolvem técnicas específicas de tosa, escovação, hidratação, limpeza de ouvidos e corte de unhas, sempre respeitando as características e necessidades de cada raça

A formação do groomer geralmente começa com cursos profissionalizantes em banho e tosa, mas é na especialização em grooming que o profissional aprende a executar cortes padrões de competição, manusear ferramentas específicas e aplicar tratamentos como hidratações, escovações e desembolo.

No Brasil, profissionais experientes buscam se atualizar em eventos internacionais, workshops e concursos. Danilson de Oliveira e Silva, especialista em groomer com experiência desde 2010 e domínio das particularidades de raças como Golden Retriever, Poodle, Yorkshire, Shih Tzu e Schnauzer, é um profissional que buscou capacitação no exterior e coloca nos seus atendimentos um equilíbrio entre estética e funcionalidade. “Nosso trabalho vai muito além do estético. Cada raça tem seus padrões específicos, mas precisamos adaptar cada tosa à rotina do tutor e ao bem-estar do animal”, explica.

Outro diferencial na carreira de Danilson é sua capacidade de unir padrões clássicos às necessidades cotidianas dos tutores. "Não adianta fazer um corte perfeito se o pet vai sofrer com a manutenção no dia a dia. Na minha opinião, o bom groomer trabalha com beleza, prática e conforto para o animal e o tutor."

Entre as técnicas mais comuns estão a tosa higiênica, tosa na tesoura e o trimming — técnica usada para realçar os contornos naturais da pelagem. A limpeza dos ouvidos, corte de unhas e hidratação da pelagem também compõem o atendimento completo. As tendências do setor seguem o consumo consciente, com uso crescente de produtos veganos, óleos essenciais e práticas que reduzam o estresse animal.

A atuação do groomer no Brasil se diversifica: muitos trabalham em pet shops, mas também cresce o número de profissionais empreendendo em espaços próprios ou oferecendo atendimento móvel.



“O mercado está se expandindo e exigindo cada vez mais qualificação. Os tutores estão mais exigentes e conscientes, e o groomer precisa acompanhar essa evolução, oferecendo um atendimento personalizado, com conhecimento técnico e sensibilidade para lidar com o pet e sua família”, destaca Danilson.

Além do atendimento tradicional, muitos groomers também se destacam em competições nacionais e internacionais, que avaliam critérios técnicos rigorosos como simetria, acabamento e fidelidade ao padrão da raça. Nessas disputas, o trabalho do groomer é minucioso e altamente artístico, exigindo técnica refinada e domínio das particularidades de cada tipo de pelagem.