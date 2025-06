BeFly Travel anuncia vagas para consultores em todo o Brasil

Em constante crescimento no mercado de turismo, a BeFly Travel, uma das principais marcas do ecossistema BeFly voltada para viagens de experiências, acaba de anunciar a abertura de novas vagas em oito estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará e Sergipe.

As oportunidades são para as carreiras de Consultor(a) de Vendas Lazer, direcionada para profissionais de turismo apaixonados por viagens e atendimento ao cliente, e Analista Administrativo, para profissionais que desejam atuar nos bastidores do setor, através de gestão administrativa e financeira, contribuindo para a operação da empresa.

A abertura das vagas acompanha o movimento de expansão da BeFly Travel, que tem fortalecido sua presença nacional com novas unidades, soluções exclusivas e um atendimento cada vez mais próximo e personalizado. “Nosso crescimento é reflexo de um mercado que busca experiências únicas e de uma equipe que acredita no poder transformador das viagens. Estamos em busca de novos talentos que queiram crescer com a gente”, afirma o diretor de Franquias da BeFly Travel, Fábio Oliveira.

Os interessados em fazer parte desse time, devem enviar o currículo para o e-mail talentos@beflytravel.com.br, indicando no assunto o cargo e a cidade de interesse.

As vagas são para as seguintes cidades:

Ceará

Fortaleza e Aquiraz.

Mato Grosso do Sul

Campo Grande.

Minas Gerais

Belo Horizonte, Araxá, Varginha e Poços de Caldas.

Rio Grande do Norte

Natal.

Rio Grande do Sul

Porto Alegre e Bento Gonçalves.

São Paulo

São Paulo, São Roque, Pinhalzinho, Rio Preto, São Carlos, São Bento do Campo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santo André, Mogi Mirim, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, Campinas, Socorro e Limeira.

Santa Catarina

Florianópolis, Balneário Camboriú, Ibirama e São Bento do Sul.

Sergipe

Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

Com um ambiente colaborativo, foco em desenvolvimento profissional e integração com um dos maiores ecossistemas de turismo da América Latina, a BeFly Travel segue firme em sua missão de transformar o modo como as pessoas viajam e se conectam com o mundo.

Website: https://beflytravel.com.br/