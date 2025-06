Casa própria: brasileiros têm novos desafios e oportunidades

Conquistar a casa própria é o maior sonho dos brasileiros, liderando a lista de desejos no país. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024, 38,8% das pessoas esperam por este momento. O aumento de juros nos financiamentos, como anunciado pela Caixa Econômica Federal em janeiro deste ano, indica um cenário de desaceleração na aquisição do bem em 2025, principalmente entre a classe média.

Atento a essa realidade e ao constante desejo do brasileiro pela realização do sonho da casa própria, o Grupo Cartão de TODOS, em uma nova iniciativa e parceria, diversificou seu pacote de benefícios, buscando contemplar esse e outros bens de consumo de grande porte. Por meio do Cartão de TODOS Sonhos, nova modalidade do maior cartão de descontos do Brasil, os usuários agora possuem a chance de concorrer a prêmios de impacto, como carros e casas.

A casa própria agora é realidade para Lindacir Umbelino, a primeira ganhadora do sorteio realizado pelo Cartão de TODOS Sonhos. Ela conquistou sua primeira moradia por meio do programa Sabadão de TODOS, que entregou a primeira casa sorteada, fruto da parceria entre o Cartão de TODOS e o apresentador Renato Ambrosio, CEO da empresa Viva Sorte.

Moradora de Mogi Guaçu (SP) há três anos, Lindacir Umbelino, 45 anos, é dona de casa, mãe de cinco filhos e avó de três netos. Natural de Santo Antônio do Pinhal, ela até então dividia o mesmo teto com a mãe e os demais familiares. Agora, comemora a realização de um desejo antigo: a conquista do seu próprio lar. "Eu não tenho casa própria, moro na casa da minha mãe, de todos os meus irmãos. Meus cinco filhos e três netos também moram comigo", conta Lindacir.

Segundo a dona de casa, o prêmio, um imóvel avaliado em R$ 200 mil, além da mobília, pois a casa é entregue já com os móveis, representa mais do que uma mudança de endereço; é a concretização de um sonho que parecia distante.

Sorteios de casas e carros

O Cartão de TODOS Sonhos, resultado da parceria entre o Cartão de TODOS, empresa do segmento de cartão de descontos, e Renato Ambrosio, apresentador de TV, busca transformar vidas por meio da realização de sonhos, com sorteios semanais de carros e uma casa por mês. Para Lindacir, que nunca perdeu a esperança, o prêmio representa o resultado da persistência. “Eu nunca desisti do meu sonho de ter minha casa própria. Muita gente que também paga aluguel, passa pela mesma situação que eu. Então, para todo mundo que sonha em ter seu cantinho, eu digo: não desista”, celebra.

Para Renato Ambrosio, que apresenta o programa Sabadão de TODOS na Band, no qual foi realizado o sorteio da casa, ver a emoção de Lindacir no momento da entrega do prêmio foi muito simbólico. “A entrega da casa que, junto com os móveis, é avaliada em mais de R$ 350 mil, representa exatamente o que a gente sonhou quando criou esse projeto: levar transformação e oportunidade para quem realmente precisa. A casa era o primeiro grande sonho dela, os móveis o segundo e fazer o tratamento odontológico para ter todos os dentes, o terceiro — e conseguimos realizar todos eles. Esse é só o começo de muitas histórias que ainda vamos ajudar a escrever”, destaca Ambrosio.

De acordo com Altair Vilar, Presidente e fundador do Cartão de TODOS, que também esteve presente na entrega desta primeira casa acompanhado por Mara Vilar, Vice-presidente Social do Grupo, e por Tales Vilar, Vice-presidente Global do Cartão de TODOS, a ocasião marca um momento histórico para a empresa e reforça seu compromisso com a promoção de inclusão e dignidade. “Mais do que oferecer descontos para acesso à saúde, educação e lazer, queremos proporcionar oportunidades para a realização de sonhos e mudança de vida. A história da Lindacir nos inspira e nos motiva a seguir ampliando o impacto social do Cartão de TODOS”, destaca Vilar.