Quando o Girassol Dourado Encontra a Bauínia: HONGQI Apresenta o Luxo Oriental na Exposição Internacional de Automóveis e Cadeia de Suprimentos de 2025 (Hong Kong)

De 12 a 15 de junho, a FAW HONGQI apresentou sua linha de veículos de luxo na Exposição Internacional de Automóveis e Cadeia de Suprimentos de 2025 (Hong Kong), revelando ao mundo seu exclusivo conceito de "Luxo Oriental". Durante o evento, a HONGQI realizou o Encontro Exclusivo de Apreciação “Glória em Hong Kong, Moldando o Futuro Juntos – Girassol Dourado”, fortalecendo vínculos significativos com os clientes locais. Com produtos excepcionais e um rico legado de marca, a HONGQI continua a ampliar a influência global das marcas de luxo chinesas.

Qiu Xiandong, Presidente do Conselho da China FAW Group Co., Ltd., participou da cerimônia de abertura da Exposição Internacional de Automóveis e Cadeia de Suprimentos de 2025 (Hong Kong) e do lançamento da Aliança de Empresas Automotivas e da Cadeia de Suprimentos da China para o Exterior, tendo proferido um discurso na ocasião. Ele afirmou que o Grupo FAW busca reforçar a cooperação nos setores industrial, ecológico, financeiro e de inovação tecnológica, demonstrando disposição para estabelecer uma parceria com Hong Kong na criação de uma nova trajetória de sucesso.

Os veículos da série Girassol Dourado da HONGQI — GUOYAO, GUOLI, GUOYA e GUOYUE — representam o auge da excelência da engenharia automotiva chinesa, evidenciando de forma marcante o domínio da HONGQI em estética de design, padrões de segurança e qualidade de fabricação. Esses modelos se tornaram o centro das atenções durante o evento. Toda a linha Girassol Dourado demonstra um apelo de mercado notável e impulsiona significativamente a entrada bem-sucedida da HONGQI em Hong Kong.

Durante o Encontro Exclusivo de Apreciação Girassol Dourado, Liu Changqing, Presidente Assistente do China FAW Group Co., Ltd. e Vice-Presidente do Comitê de Operações da Marca HONGQI, entregou um presente comemorativo personalizado a Wong Yan Kwong, Presidente do Grupo KONSTAR e da Associação de Entusiastas da HONGQI em Hong Kong. Qiu Xiandong, Presidente do Conselho da China FAW Group Co., Ltd., presenteou Lo Man Tuen, Presidente do Wing Li Group (International) Limited, com o sedã de luxo de mais alto padrão da marca — o GUOLI.

Na Exposição Internacional de Automóveis e Cadeia de Suprimentos de 2025 (Hong Kong), a HONGQI apresentou uma gama de modelos clássicos e modernos. A exibição de modelos icônicos, como o HONGQI CA770, sua versão com volanteàdireita, e o CA72, evocou o carinho e as memórias de várias gerações em relaçãoàindústria automotiva de alto padrão da China. Os três modelos — H9, HQ9 e E-HS9 — evidenciaram o compromisso da HONGQI com a excelência de produto e o desenvolvimento tecnológico. Além disso, o carro voador HONGQI “TianNian NO.1” tornou-se um dos grandes destaques do salão, com seu conceito tecnológico visionário e design inovador.

Nos próximos cinco anos, a HONGQI lançará mais de 20 novos modelos globalmente, incluindo veículos de novas energias, modelos com alta eficiência de combustível e a linha Girassol Dourado. A HONGQI está empenhada em oferecer veículos de alta qualidade que conquistem a confiança dos consumidores em todo o mundo — impulsionando as marcas automotivas chinesas rumo a um novo patamar no cenário global.

