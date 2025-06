Congresso IFAT Brasil debate gestão hídrica e de resíduos

Com o compromisso de promover o conhecimento e capacitar os profissionais que vão liderar o futuro da gestão ambiental no Brasil, o congresso Internacional da IFAT Brasil 2025 reunirá entidades e especialistas do setor hídrico e de resíduos sólidos, nacionais e internacionais. Toda a programação será gratuita, aberta ao público, com tradução simultânea de português para inglês e espanhol na abertura, mediante o credenciamento no evento e inscrição no congresso.

O congresso reforça o compromisso da IFAT Brasil em democratizar o acesso à informação qualificada e fortalecer o ecossistema de soluções ambientais no país. Para se inscrever, os interessados devem primeiro realizar o credenciamento, também gratuito, neste link. O evento acontece entre os dias 25 e 27 de junho no São Paulo Expo, em São Paulo.

Com participação ativa de representantes do governo, associações setoriais, academia e empresas inovadoras, os painéis foram organizados em dois palcos temáticos: o Blue Stage, dedicado à gestão hídrica, e o Orange Stage, voltado à gestão de resíduos, energias renováveis e economia circular.

“Formamos um conteúdo técnico de excelência, com nomes de peso e atuação prática no setor. Nosso compromisso é contribuir com a capacitação dos profissionais de hoje para que possam ser protagonistas na construção de um futuro mais sustentável”, destaca Rolf Pickert, CEO da Messe Muenchen do Brasil, organizadora da IFAT Brasil.

A programação completa está disponível no site do evento e os visitantes credenciados poderão fazer sua inscrição gratuita e obrigatória para participação nos painéis.

Oportunidades concretas

O painel “Gestão de recursos hídricos e universalização aos serviços de saneamento”, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), abre a programação no dia 25 de junho, às 13h30, no Blue Stage, reunindo especialistas para discutir os caminhos regulatórios, financeiros e tecnológicos que viabilizem a expansão do acesso à água de qualidade no Brasil.

Ainda no primeiro dia, cases e estratégias de gestão pública alinhados com metas internacionais de sustentabilidade, promovido pelo Sindicato Nacional de Equipamentos para Saneamento Básico e Ambiental (SINDESAM) e Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), às 14h45 será mostrado como a tecnologia nacional tem ajudado o Brasil a evoluir no Saneamento Básico e Ambiental. Já às 18h15, no Orange Stage, será feito um debate sobre novas alternativas energéticas e valorização de resíduos agrícolas, promovido pela Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ), destacando o hidrogênio verde e a agroindústria.

No dia seguinte, 26 de junho, às 13h30, o painel “Tecnologias Ambientais e Gestão Hídrica: como tecnologias alemãs podem impactar o mercado de água, esgoto e drenagem do Brasil”, promovido pela AHK Brasil, trará a perspectiva europeia sobre soluções hídricas, mostrando como inovação e intercâmbio internacional podem acelerar os avanços do setor no Orange Stage.

Em seguida, às 16h15, o Blue Stage recebe um painel para conectar oportunidades entre Paraguai, Brasil e Alemanha, falando sobre desenvolvimento sustentável e parcerias estratégicas, promovido pela AHK Paraguay. Um pouco antes, às 11h, o público será convidado a refletir sobre a valorização dos profissionais do setor em um painel com a Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESABESP).

No último dia, o Blue Stage abre os debates apontando a metodologia para alcançar as metas para drenagem, gestão de resíduos, gestão de água e efluentes às 11h, promovido pela Associação Alemã de Fabricação de Máquinas e Instalações Industriais (VDMA).

No Orange Stage, a tarde do dia 27 terá a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA) mostrando as práticas para o futuro do gerenciamento de resíduos no Brasil e o painel “Melhores práticas do setor de biogás e biometano no Brasil: Cases de Sucesso”, encerra o evento no dia 27 de junho, às 15h15. O encontro feito pela Associação Brasileira do Biogás (ABiogás) vai debater o potencial do Brasil na produção de biometano a partir de resíduos sólidos urbanos.

Experiência completa

Para além do congresso, o evento contará com diversas outras atrações.

A Arena de Demonstração terá equipamentos em funcionamento, das 14h às 18h, na área externa. Já a Arena de Inovação e Startups, em parceria com a Isle Utilities, mostrará soluções disruptivas. Por fim, o Solutions Lounge trará apresentações detalhadas de produtos e serviços pelos expositores.

O pré-credenciamento da IFAT Brasil já registra visitantes vindos de todos os países da América do Sul e de todos os estados brasileiros.





A IFAT Brasil tem Patrocínio Ouro+ da CAIXA e Governo Federal.

Serviço

IFAT Brasil 2025

Data: 25 a 27 de junho de 2025

Local: São Paulo Expo – São Paulo – Brasil

Horário: 13h às 20h

Credenciamento gratuito: https://ifatbrasil.com.br/credenciamento

Inscrições gratuitas para o congresso: basta clicar aqui e inserir email/CPF e senha de cadastro para inscrição

Mais informações: https://ifatbrasil.com.br/

Website: https://ifatbrasil.com.br/