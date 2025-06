Encontro de Relações com Investidores debate como construir a estratégia ESG

O painel 7 da 26ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais realizará debate sobre o tema “Construindo a Estratégia ESG” no dia 24 de junho de 2025, das 09h30 às 10h30, no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

Jennifer Almeida, Subcoordenadora da Comissão ESG do IBRI, será a moderadora do painel, que contará com a participação dos seguintes debatedores: Joanes Ribas, Presidente da Comissão ESG da ABRASCA e Diretora de Sustentabilidade da Vivo; Isis Batista, Gerente de Relações com Investidores do Grupo Tauá; Marcel Vedrossi, Gerente de Relações com Investidores da Oliveira Trust; e Marcus Thieme, CEO da Caramuru Alimentos.

Promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), a 26ª edição do Encontro de RI ocorrerá nos dias 23 e 24 de junho de 2025.

O evento tratará de temas como: "Instrumento de dívida e Mercado de dívida"; "Estratégias para reduzir o custo de captação das companhias no cenário atual"; "Apresentação da pesquisa Deloitte e IBRI – Evolução nas Relações com Investidores: Normas Regulatórias e Tecnologias Emergentes impulsionam o papel do RI"; "Transformação Digital e Dados no RI"; "Dupla listagem – ADR BDR, como explorar outros mercados, porque duas listagens, como escolher a Bolsa onde listar e como fazê-lo”; “Geração de Valor para o Programa de Relações com Investidores – Insights com as companhias que aumentaram liquidez no último ano”; “Construindo a Estratégia ESG”; “Perspectivas Macroeconômicas”; “ISSB S1 e S2”; e “CRSFN Função e Estrutura”.

O 26º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com os seguintes patrocinadores: Diamante – Itaú Unibanco; Ouro – Banco do Brasil; blendON - ESG Services; Bradesco; BTG Pactual; e Valor Econômico S/A; e Prata – B3; Deloitte; Demarest Advogados; MZ Group; Netshow.me; Sando Video Service; TheMediaGroup; e Vale. Apoio especial: Cescon Barrieu Advogados; Fitch Ratings; SUMAQ - Comunicação Financeira; e Workiva. Parceiros de mídia: Portal Acionista e Revista RI.

Além disso, há o apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil); Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON); e Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP).

