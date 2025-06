Brasil é destaque em contratações internacionais

De acordo com dados levantados pelo Relatório Global de Contratações Internacionais 2024, elaborado pela Deel e noticiado pela Exame, a contratação de brasileiros por empresas estrangeiras cresceu 53%, fortalecendo a posição do Brasil como um dos principais centros de talentos qualificados no cenário global.

Ainda segundo a pesquisa, o Brasil subiu uma posição no ranking mundial, ocupando agora o 5º lugar entre os países com o maior número de trabalhadores contratados por empresas internacionais.

Para Rafael Menezes, empresário, especialista em recrutamento internacional e CEO da Work in Canada, os números do relatório refletem uma escassez acentuada de mão de obra qualificada em países estrangeiros, especialmente em setores como o florestal, construção civil, logística e tecnologia.

“Profissionais brasileiros são reconhecidos pela alta capacidade técnica, rápida adaptação cultural e flexibilidade diante de desafios internacionais. Além disso, o fortalecimento de programas migratórios estruturados e o crescimento das plataformas digitais de recrutamento têm facilitado significativamente o acesso desses profissionais às oportunidades internacionais”, afirma.

O especialista, que atua há mais de 9 anos na área de recrutamento internacional, também explica que os brasileiros se destacam em nível global devido a uma combinação de competências técnicas sólidas com habilidades comportamentais, como adaptabilidade, criatividade, capacidade de trabalho em equipe e resiliência frente a desafios.

“Essa combinação é especialmente valorizada por empregadores estrangeiros, que buscam profissionais capazes de se integrar rapidamente à dinâmica das empresas e contribuir positivamente ao ambiente de trabalho”, acrescenta.

O crescimento representa uma oportunidade para a área de recrutamento internacional expandir suas operações e estabelecer conexões estratégicas mais profundas com empresas localizadas em países com déficit de mão de obra. No Canadá, por exemplo, foco local de recrutamento da Work in Canada Agency, o país frequentemente divulga vagas direcionadas especificamente para brasileiros, com remunerações que chegam a R$ 47 mil reais por mês.

Rafael afirma que existe um grande potencial para aprimorar os processos internos, automatizar determinadas etapas e promover um impacto social relevante, contribuindo para a mobilidade internacional e a formação de novas comunidades multiculturais.

“Contar com profissionais experientes e especializados nesse processo é essencial, pois eles buscam garantir que as necessidades das empresas sejam atendidas de forma, com uma melhor seleção dos candidatos e um acompanhamento integral, reduzindo riscos tanto para empregadores quanto para candidatos”, detalha Menezes, que ao longo de sua trajetória já ajudou mais de mil famílias a migrarem para o Canadá.

O empresário ainda evidencia que profissionais qualificados no setor de recrutamento têm conhecimento técnico e cultural necessário para garantir a integração bem-sucedida dos trabalhadores internacionais nas comunidades locais, com foco em fortalecer a retenção desses novos talentos.

Setores com maior demanda internacional

Os setores de empresas internacionais que mais requerem profissionais estrangeiros, segundo Rafael, incluem motoristas profissionais (como caminhoneiros e operadores de equipamentos pesados); operadores de máquinas florestais (como harvesters e forwarders); profissionais da construção civil (carpinteiros, eletricistas e pedreiros); trabalhadores da área da saúde (enfermeiros e técnicos); além de profissionais em tecnologia da informação (TIC) e engenharia.

Para quem ainda não tem uma boa fluência no inglês, o CEO explica que o domínio no idioma deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para a maioria das contratações internacionais.



“A capacidade de comunicação clara, especialmente em setores que exigem alta interação diária, é fundamental. No entanto, ainda existem posições técnicas específicas que priorizam habilidades práticas acima da fluência completa, oferecendo suporte linguístico inicial após a chegada ao país”, finaliza.