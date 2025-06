Cristina Boner lança livro sobre empreendedorismo

Com extensa trajetória no setor de tecnologia da informação (TI), a empresária Cristina Boner lança seu primeiro livro, “JUNGLE STARTUP – O sucesso do novo empreendedor”, no próximo dia 24 de junho. O evento será realizado às 19h, na Grand Cru do Lago Sul (SHIS QI 09/11 Bloco L Loja 06 - Lago Sul, Brasília), e deve reunir cerca de 250 convidados. Durante a noite, os presentes poderão participar de uma sessão de autógrafos com a autora e desfrutar de um coquetel preparado para a ocasião.

A escritora explica que o conceito da obra é uma analogia entre os animais de uma selva — que precisam recorrer às suas características mais marcantes para sobreviver e se sobressair — e o empreendedor, que também precisa identificar e explorar seus traços mais fortes para inovar.

“Porém, isso não basta. É preciso técnica, conhecimento e entendimento do mercado. E é isso que esse livro busca: apresentar técnicas e insights a partir da minha experiência ao longo de 30 anos de atuação como empresária do setor de TI”, acrescenta.

Com base em suas vivências, incluindo erros, acertos e desafios enfrentados ao longo da carreira, Cristina reuniu estratégias de mercado e métodos adaptados de sua prática profissional. O objetivo do livro é oferecer orientações técnicas e aplicáveis, capazes de ajudar empreendedores a transformar boas ideias em negócios sustentáveis.

Segundo ela, não existe fórmula mágica, mas técnicas de venda e gestão são essenciais para empreendedores que, em geral, contam apenas com ideias inovadoras, mas sem bases sólidas de planejamento.

“Com este livro, tenho o objetivo de compartilhar de forma simples e direta os desafios, resultados e lições aprendidas ao longo da minha trajetória como empreendedora. Com toda a disrupção que encontramos no complexo mercado atual, quero apresentar um conteúdo renovado e fundamentado em uma abordagem que combina teoria e prática. Os quatro pilares abordados na obra são: plantar, colher, cuidar e cultivar”, detalha Boner.

Capítulos e metáforas

O livro está estruturado em três capítulos principais. O primeiro, intitulado “A Teoria na Prática”, trata de estratégias de vendas voltadas à manutenção da competitividade em um cenário empresarial em constante transformação. Nesse trecho, a autora utiliza a imagem da águia como metáfora para ilustrar uma postura de observação ampla e decisões estratégicas.

“A analogia de que águias não andam em bandos é uma metáfora para líderes no mundo dos negócios, especialmente em startups. As águias são conhecidas por sua independência, voo alto e visão aguçada. Da mesma forma, líderes natos muitas vezes trilham caminhos solitários, confiando em sua própria visão e na capacidade de enxergar além do óbvio”, explica.

Segundo ela, esses líderes refletem sobre suas decisões, buscando não apenas oportunidades, mas também antecipando desafios. “Eles agem com objetividade e obstinação — características essenciais para navegar no dinâmico e, muitas vezes, incerto mundo das startups”, analisa.

O segundo capítulo, “Marketing e Vendas na Modernidade”, adota a imagem da coruja para abordar a importância da observação e da escuta atenta no processo de análise de mercado. A proposta é discutir como esses elementos contribuem para uma compreensão mais precisa do cenário atual e para o desenvolvimento de estratégias comerciais eficazes.

Por fim, no capítulo 3, “Um Mundo em Transformações: Desafios e Oportunidades Pós-pandemia”, a metáfora utilizada é o elefante, representando a valorização da memória institucional. A autora defende a construção de uma cultura organizacional sólida, que se apoie nas lições do passado para identificar e aproveitar oportunidades futuras.

Trajetória no setor de tecnologia

Cristina Boner é considerada uma das pioneiras do mercado nacional de tecnologia, tendo sido responsável por trazer ao Brasil empresas como a Microsoft e o Grupo TATA, por meio de parcerias que tiveram como foco impulsionar o avanço dos setores público e privado no país.

Ao longo de sua trajetória, fundou empresas em áreas como fábrica de software, computação em nuvem, digitalização de serviços, inteligência artificial (IA), segurança da informação e criptografia avançada.

Essas organizações participaram de alguns dos principais projetos de tecnologia da informação desenvolvidos no Brasil, como a declaração do Imposto de Renda pela internet, o sistema de votação eletrônica, o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), o PIX, a Nota Fiscal Eletrônica e a implantação de um dos maiores data centers privados do país.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/cristina-boner-19646694/