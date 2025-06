LUZA anuncia 300 vagas em aberto no Brasil e no mundo

A LUZA Group, multinacional portuguesa especializada em soluções de engenharia e tecnologia, está com mais de 300 vagas de emprego abertas no Brasil e em outros oito países. A empresa busca profissionais para atuar em projetos estratégicos nos setores de mobilidade, tecnologia da informação, telecomunicações, mineração, ciências da vida, agronegócio, bens de consumo e defesa.

Com salários que variam de R$2.500 a R$35.000, as vagas contemplam áreas como engenharia, tecnologia, design, comercial e finanças. As oportunidades incluem formatos presenciais, híbridos e remotos, com atuação tanto em projetos locais quanto internacionais. No Brasil, os postos estão distribuídos em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul — incluindo cidades como Taubaté, Porto Real, Juiz de Fora, Contagem, Curitiba, Hortolândia, Camaçari, entre outras.

Entre as posições em destaque estão engenheiros de produto, desenvolvedores backend, analistas de projetos e custos, consultores de business intelligence e coordenadores de projetos industriais.

A expansão do quadro de colaboradores faz parte do plano estratégico da LUZA, que pretende chegar a 7.000 profissionais até 2030. A empresa — fundada em 2006, em Oliveira de Azeméis, Portugal — opera com foco em outsourcing de talentos e projetos turnkey. Com presença física em 13 localidades e atuação em nove países, a companhia já soma mais de 1.200 colaboradores e prevê ultrapassar R$200 milhões em faturamento ainda em 2025.

Segundo Tiago Monteiro, fundador e CEO Global da LUZA Group, o capital humano é o principal diferencial competitivo da empresa. “A LUZA cresce movida por talento. Estamos em busca de profissionais apaixonados por desafios e comprometidos com a excelência. Valorizamos quem quer criar o futuro da engenharia conosco, com acesso às tecnologias mais avançadas e oportunidades reais de crescimento”, afirma.

Os interessados em participar do processo seletivo podem acessar o site oficial da empresa, onde estão disponíveis todas as oportunidades de emprego no Brasil e no exterior: www.luzagroup.com/carreiras.

Sobre a LUZA Group

A LUZA Group é uma multinacional de origem portuguesa que oferece soluções em engenharia e tecnologia. Com presença em nove países e atuação global, a empresa conecta talentos a desafios estratégicos de seus clientes por meio de outsourcing e projetos turnkey. Suas entregas são adaptadas à realidade de cada cliente, setor e mercado, com foco em performance, inovação e excelência técnica.

