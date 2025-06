Brasil recebeu 4,4 milhões de estrangeiros até abril

O Brasil recebeu 4,4 milhões turistas internacionais nos quatro primeiros meses de 2025. O número é 51% maior que o registrado entre janeiro e abril de 2024. Segundo dados do Ministério do Turismo — em parceria com a Embratur e a Polícia Federal —, o volume de visitantes representa um recorde para o primeiro quadrimestre desde o início da série, em 1970, e sugere crescente interesse pelas belezas naturais e culturais do país.

O Brasil tem como meta estimada para 2025, no Plano Nacional de Turismo (PNT), atrair 6,9 milhões de turistas internacionais. Com o resultado acumulado até abril, já atingiu 64% do total. Em 2027, ano final do PNT, o objetivo é alcançar 8,1 milhões de turistas internacionais.

O resultado é uma combinação do momento vivido pelo setor de turismo como um todo com o cenário cambial e o esforço de atores públicos e privados na atração de turistas. “Alcançar mais da metade da nossa meta anual já nos primeiros quatro meses do ano é um sinal claro de que estamos no caminho certo”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “Constatar esse avanço reforça nosso compromisso em fazer do Brasil um líder do turismo na América Latina, firmando o desenvolvimento do setor, a geração de empregos e a promoção do país como um destino de referência mundial”.

O PNT também contempla 20 programas e planos setoriais para atingir essas metas. As estratégias de implementação estão sendo desenvolvidas de forma colaborativa, no âmbito das Câmaras Temáticas do Conselho Nacional de Turismo (CNT). Entre as iniciativas está o Plano de Adaptação Climática para o Turismo, que reforça os compromissos com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Destino desejado

Dentro do resultado recorde no quadrimestre, o mês de abril foi um dos destaques. Entraram no país no período 686.239 turistas internacionais, o que significa uma alta de 72% em relação ao mesmo mês de 2024. O percentual representa 287.652 chegadas a mais.



Para o ministro, esse crescimento é um reflexo direto do esforço que o governo federal tem feito para posicionar o Brasil como um destino competitivo e desejado no cenário global. “Esses números mostram que o mundo quer conhecer o Brasil, e estamos prontos para receber cada vez mais visitantes”, disse.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números do quadrimestre são consequência de esforços que a agência vêm fazendo para promover o Brasil internacionalmente: “A imagem positiva que o Brasil constrói no mundo é responsável direta por esse resultado. Recuperamos nossa reputação e credibilidade como um país democrático, aliado da humanidade, que tem compromisso com o futuro do planeta”.

José Henrique Azeredo, diretor de Expansão da RTSC — holding de investimentos nos setores imobiliário e turístico —, reconhece o esforço da Embratur e do governo federal pelo zelo da imagem do país no exterior e pontua que esse processo tem de ser contínuo: “Ainda há muito potencial a explorar no mercado de turismo no Brasil. Nossos grandes desafios continuam sendo mais investimento em infraestrutura voltada ao turismo e políticas de segurança”.

Principais emissores

O país que mais enviou visitantes ao Brasil, no acumulado de janeiro a abril deste ano, foi a Argentina. No período, 2,1 milhões de turistas do país vizinho cruzaram a fronteira. Em seguida, aparece o Chile, com 333.592 de visitantes, e os Estados Unidos, com 305.932.

Países europeus como Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, juntos, somam 481.986 turistas. Já entre os estados brasileiros, o que mais recebeu turistas estrangeiros foi o Rio Grande do Sul. De janeiro e abril, foram 1.144.558 visitantes, número que representa alta de 93,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Em seguida, aparecem São Paulo, com 1.020.851 turistas (+24,7%), e o Rio de Janeiro, que recebeu 901.991 visitantes, registrando alta de 51,9%. Também se destacam o Paraná, com 531.192 turistas (+28,8%), Santa Catarina, com 492.960 (+67,5%), e a Bahia, que atraiu 83.914 visitantes internacionais, um aumento de 61,4%.

