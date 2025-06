Alunos do Colégio Elite lideram projetos sociais no país

Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Elite, em todas as unidades do Brasil, foram responsáveis por organizar e tocar projetos sociais com o objetivo de repercutir o senso de solidariedade dentro de suas respectivas comunidades. Promovido a partir do Projeto ECO, os alunos são protagonistas em ações sociais apoiadas nos três pilares propostos: empatia, colaboração e oportunidade.

Ao todo, foram mais de 70 organizações impactadas, e dentre elas estão instituições filantrópicas de acolhimento a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, ONGs de abrigo de animais e hemocentros. O Projeto Geração Esperança, organizado pelos alunos do Elite Mace Campo Grande, foi um dos destaques do Projeto ECO 2025.

Mobilizado para contribuir com o Projeto Maria Santana, que oferece alimento e conforto espiritual a pessoas em situação de vulnerabilidade, o Geração Esperança arrecadou mais de 430 kg de alimentos, além de doações em dinheiro e fraldas. Um dia inteiro foi dedicado pelos alunos à comunidade, onde auxiliaram na cozinha, serviram refeições, interagiram com as crianças em brincadeiras, participaram das aulas dos jovens e também da cerimônia de fé.

"A concretização do Projeto ECO é um testemunho vivo do impacto dos valores que cultivamos. Temos muito orgulho em observarmos o amor ao próximo se manifestar de forma tão palpável, impulsionado pela garra e determinação desses jovens. O verdadeiro mérito está na capacidade de transformar e salvar vidas", afirma Lucas Vieira, Gerente Pedagógico do Elite.

A iniciativa visa reforçar a importância das responsabilidades cidadãs dos jovens, especialmente em um período desafiador de intensa dedicação aos estudos e preparação para exames vestibulares.

O projeto ECO busca elevar o conceito de liderança. "Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, por serem concluintes da educação básica, tornam-se naturalmente lideranças para os demais alunos da escola. Ser líder, nesse contexto, transcende a inspiração e motivação, abrangendo a capacidade de impulsionar ações que gerem impacto tanto no ambiente escolar quanto na comunidade", finaliza Vieira.

Website: https://ensinoelite.com.br/