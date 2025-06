Novo site de empresa de bebidas é criado por jovens talentos

O Grupo Petrópolis atualiza seu endereço virtual e lança um novo site institucional com conteúdo atualizado sobre a companhia, suas marcas e iniciativas. Mais do que uma reformulação estética e informativa, a nova plataforma representa o fortalecimento do compromisso do grupo com a inclusão digital e a formação de novos talentos em tecnologia no Brasil.

O projeto do novo site foi desenvolvido por profissionais formados pela SoulCode Academy, edtech brasileira focada no letramento digital e na democratização da educação, apoiada pelo Grupo Petrópolis. Os profissionais formados pela edtech foram responsáveis pela programação do site, pela arquitetura da informação e pelo design, trabalhando em parceria com as equipes de Tecnologia e de Comunicação do Grupo Petrópolis.

Idealizado para refletir o porte e a diversidade de ações do Grupo Petrópolis, o novo site destaca temas institucionais relevantes, como o rigor no controle de qualidade das bebidas, práticas de sustentabilidade, iniciativas de inovação e compromissos públicos assumidos, como o “Pacto Ninguém se Cala” de combate à violência contra a mulher. A plataforma também apresenta programas voltados ao fortalecimento do mercado de cerveja artesanal, como o Centro Cervejeiro da Serra — microcervejaria localizada em Teresópolis (RJ) — e o Programa do Lúpulo, que apoia o cultivo nacional do ingrediente essencial para a produção de cerveja.

O portal do Grupo Petrópolis integra o novo serviço de consultoria em produtos digitais da SoulCode Academy e é a primeira grande iniciativa dessa frente, que une profissionais formados pela edtech a lideranças sêniores do mercado na criação e execução de soluções inovadoras. Mais do que um serviço, essa é mais uma expressão do propósito da SoulCode: gerar emprego e renda para pessoas diversas.

A parceria entre o Grupo Petrópolis e a SoulCode já tem mais de 4 anos e, desde então, o patrocínio da companhia contribuiu para a formação de mais de 100 mil profissionais “não óbvios” na área de tecnologia. Esse conceito explica-se pelo perfil dos formados pela edtech: são pessoas que têm entre 13 e 66 anos de idade, moram em 25 Estados distintos, 52% são mulheres, 49% são pretos ou pardos, 35% LGBTQIA+ e 14% PCDs.

Primeiro patrocinador da SoulCode, o Grupo Petrópolis acredita na educação como motor de transformação para uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao confiar o desenvolvimento de seu novo site institucional a profissionais formados pela edtech, a empresa valoriza a diversidade de ideias, perspectivas e experiências, buscando soluções criativas e relevantes para os desafios da comunicação digital.

Com essa nova plataforma, o Grupo Petrópolis visa reforçar sua atuação como agente de transformação social, investindo no desenvolvimento de competências digitais e ampliando oportunidades de inclusão no setor de tecnologia. Além de disponibilizar mais informações sobre sua atuação, sua história, seus produtos, iniciativas e oportunidades de emprego.

Website: http://www.grupopetropolis.com.br