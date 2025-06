Falece Leonard A. Lauder, Presidente Emérito de The Estée Lauder Companies, Ícone do Setor de Cosméticos

É com profunda tristeza que a The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anuncia que o Presidente Emérito Leonard A. Lauder faleceu em 14 de junho, aos 92 anos, cercado pela família.

Leonard A. Lauder

O Sr. Lauder nasceu em 1933 na cidade de Nova York, filho mais velho de Estée e Joseph H. Lauder, fundadores da The Estée Lauder Companies. Ele se formou na Bronx High School of Science, na Wharton School da Universidade da Pensilvânia e na Escola de Candidatos a Oficiais da Marinha dos EUA. O Sr. Lauder estudou na Escola de Pós-Graduação de Negócios da Universidade de Columbia. Serviu como tenente na Marinha dos EUA e como reservista da Marinha, pelo qual a Fundação do Corpo de Suprimentos da Marinha dos EUA posteriormente o reconheceu com o Prêmio de Distinção ao Ex-Aluno. Ingressou formalmente na Estée Lauder em 1958 e, por mais de seis décadas, o Sr. Lauder foi um visionário e um inovador, ajudando a transformar o negócio de um punhado de produtos vendidos sob uma única marca em lojas dos EUA a líder mundial multimarcas em beleza de prestígio que é hoje.

"Ao longo de sua vida, meu pai trabalhou incansavelmente para formar e transformar o setor da beleza, sendo pioneiro em muitas das inovações, tendências e melhores práticas que são fundamentais para o setor hoje", disse William P. Lauder, filho e Presidente do Conselho Administrativo da The Estée Lauder Companies. "Ele foi o homem mais caridoso que já conheci, ao acreditar que a arte e a educação pertencem a todos, e defender a luta contra doenças como Alzheimer e câncer de mama. Acima de tudo, meu pai era um homem que praticava a gentileza com todos que conhecia. Seu impacto foi enorme. Ele acreditava que os funcionários eram o coração e a alma de nossa empresa, e eles o amavam e compartilhavam os momentos que passavam com ele. Seu carinho e consideração deixaram uma marca em nossa empresa, no setor e, claro, em nossa família. Junto com minha família, a The Estée Lauder Companies e as inúmeras pessoas que as quais contribuiu, celebramos sua vida extraordinária."

O Sr. Lauder atuou como Presidente da The Estée Lauder Companies de 1972 a 1995 e como Diretor Executivo de 1982 a 1999. Foi nomeado Presidente do Conselho em 1995 e ocupou esta função até junho de 2009. Durante sua gestão na empresa, o Sr. Lauder desafiou consistentemente o 'status quo', ao desenvolver e implementar programas inovadores de vendas e marketing que revolucionaram o setor da beleza. Ele criou o primeiro laboratório de pesquisa e desenvolvimento da empresa, trouxe uma gestão profissional em todos os níveis e foi a força motriz por trás da expansão internacional da The Estée Lauder Companies, ajudando a aumentar de modo exponencial as vendas e os lucros da empresa.

Como lendário criador de marcas, o Sr. Lauder liderou o lançamento de muitas marcas, incluindo Aramis, Clinique e Lab Series, entre outras. Até sua morte, se manteve profundamente envolvido na estratégia de aquisições da empresa, incluindo as aquisições da Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer e M?A?C.

Em nome da Estée Lauder Companies, o Presidente e Diretor Executivo, Stéphane de La Faverie, disse: "Leonard Lauder era amado por muitos e fará muita falta. Para os nossos funcionários da The Estée Lauder Companies, foi uma inspiração e um campeão. Para o setor, foi um ícone e um pioneiro, conquistando respeito mundial. Sua energia e visão ajudaram a moldar nossa empresa e continuarão a fazê-lo pelas próximas gerações. Era um líder muito compassivo que se importava profundamente com cada pessoa na empresa. Sinto-me privilegiado por ter trabalhado com Leonard, que foi o melhor mentor com quem poderia sonhar em aprender. Ele será lembrado por todos nós."

Durante seus muitos anos como Presidente Emérito, o Sr. Lauder esteve intimamente envolvido nos negócios e nas operações cotidianas da empresa, e foi uma presença constante na sede mundial da The Estée Lauder Companies em Nova York, bem como em nossas lojas e balcões de todo o mundo até o momento de sua morte. O Sr. Lauder acreditava que cada um de seus colegas era como um membro de sua família e os tratava como tal. Os valores que continuam a diferenciar a empresa são aqueles em que acreditava intensamente e personificava, sobretudo a generosidade de espírito e a gentileza para com todos. Talvez a função da qual o Sr. Lauder mais se orgulhasse fosse a não oficial de "diretor de ensino" da The Estée Lauder Companies. Ele acreditava que a riqueza de uma empresa são seu pessoal e se concentrava em orientar e promover o crescimento dentro do diversificado conjunto de talentos da empresa. Ele cria muito na importância do reconhecimento e da gratidão e era um defensor incansável dos funcionários. No início da pandemia mundial em 2020, o Sr. Lauder foi essencial na criação do Fundo de Assistência aos Funcionários da ELC Cares para apoiar o bem-estar físico, mental e emocional dos funcionários e suas famílias.

O Sr. Lauder estava profundamente envolvido em pesquisa médica, educação, arte, política externa e filantropia, sendo que as marcas que deixou nestas áreas foram transformadoras.

O Sr. Lauder acreditava apaixonadamente na importância do acesso públicoàarte e aos museus, o que inspirou sua filosofia de que o papel principal de um colecionador era conservar, não possuir. Ele era um apoiador de longa data do Museu Metropolitano de Arte (o Met) e, em 2013, prometeu sua coleção de 78 peças de arte cubista ao museu, na maior doação filantrópica da história do Met. Posteriormente, acrescentou obras importantesàdoação prometida. Em conjunto com sua doação para a coleção cubista, ajudou a fundar o Centro de Pesquisa Leonard A. Lauder para Arte Moderna no Met, a fim de apoiar um programa robusto de bolsas de estudo, exposições especializadas e palestras públicas. Além de sua presença proeminente no Met, também atuou como Presidente Emérito do Whitney Museum of American Art (Museu Whitney de Arte dos EUA) e curador de 1977 a 2011. Ao longo de sua vida, doou obras de arte e dotou de fundos a várias instituições para funções de curadoria e departamentos de pesquisa.

O Sr. Lauder foi um antigo defensor da pesquisa do câncer e atuou como Presidente Honorário do Conselho Administrativo da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama, a organização fundada por sua falecida esposa, Evelyn H. Lauder, em 1993. Também defendeu a luta contra o Alzheimer ao cofundar e liderar a Fundação para Descoberta de Medicamentos para Alzheimer com seu irmão, Ronald S. Lauder, que apoia pesquisas de ponta em medicamentos. O Sr. Lauder permaneceu ativamente envolvido com estas organizações até seu falecimento, e elas eram muito queridas por ele.

Relembrando seu irmão, Ronald S. Lauder, Presidente da Clinique Laboratories, LLC na The Estée Lauder Companies, disse: "Leonard foi um irmão maravilhoso e um marido, pai, avô, bisavô, tio, colega e amigo dedicado. Mas seu legado vai muito além de ser o coração de nossa família. Seu impacto será sentido por gerações, graçasàsua incansável filantropia, advocacia e criatividade para enfrentar alguns dos maiores desafios do mundo. O número de vidas que teve contato e impactou positivamente em todos os seus empreendimentos é imensurável. Sua paixão e generosidade inspiraram a todos nós, e não há palavras para expressar o quanto sentiremos sua falta."

"Meu pai era um homem extraordinário, um líder nos negócios, um filantropo dedicado e um pai, avô e bisavô profundamente amoroso", disse Gary M. Lauder, filho e membro do Conselho Administrativo da The Estée Lauder Companies. "Sua energia, intelecto aguçado e espírito generoso tocaram a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Para mim, também foi uma fonte constante de incentivo, sabedoria e amor. Seu legado é enorme, não apenas no setor da beleza, mas nas inúmeras vidas que melhoraram por seus esforços de caridade e seu compromisso apaixonado com as artes, a educação e a saúde. Ele não era apenas muito respeitado e admirado, mas também amado por seus funcionários e colegas. Este carinho se destaca para mim. Enquanto lamentamos sua morte, também celebramos sua vida extraordinária, suas contribuições duradouras e os valores que incutiu em todos nós: integridade, curiosidade e a importância de retribuir. Sentiremos sua ausência mais do que as palavras possam expressar."

O Sr. Lauder acreditava no valor da educação e apoiou várias instituições acadêmicas. Foi curador emérito da Universidade da Pensilvânia e membro fundador do Conselho Administrativo do Instituto Joseph H. Lauder de Administração e Estudos Internacionais, junto com seu irmão, Ronald. Sua paixão pela educação continuou no espaço público, tendo apoiado diversas escolas na região de Nova York e recebido a honra de ser incluído no Hall da Fama da Bronx High School of Science em 2017. Quando a pandemia de 2020 agravou a grave escassez de cuidados primários de qualidade em comunidades carentes, o Sr. Lauder trabalhou com a Universidade da Pensilvânia para criar um programa gratuito para formar enfermeiros. Sua doação de US$ 125 milhões, a maior doação já feita a uma escola de enfermagem dos EUA, possibilitou o Programa de Enfermeiros para Atendimento Comunitário Leonard A. Lauder na Universidade da Pensilvânia.

O Sr. Lauder trabalhou durante sua vida para promover o diálogo entre governos, organizações políticas e não governamentais, bem como os setores público e privado, acreditando que este diálogo interdisciplinar é crucial para o progresso. Ele atuou como membro do Conselho de Relações Exteriores e como Presidente Emérito e membro vitalício do Conselho Administrativo do Instituto Aspen. Acreditava que o serviço público era um dever de cada pessoa e, além de seu tempo na Marinha dos EUA, serviu posteriormente no Comitê Consultivo para Negociações Comerciais sob o Presidente Ronald Reagan, de 1983 a 1987.

Ao longo de sua vida, o Sr. Lauder foi homenageado com inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio "Marinheiro Solitário", concedido pela Fundação do Corpo de Suprimentos da Marinha dos EUA, o Légion d’Honneur (Legião de Honra), concedido pelo governo francês, o Prêmio de Liderança Feminina, concedido pelo Conselho de Liderança Feminina do Fundo Corporativo do Lincoln Center, e o Prêmio de Homem Renascentista do Ano Palazzo Strozzi. Em 2020, foi incluído no Hall da Fama do Varejo pelo Congresso Mundial do Varejo.

A família Lauder recebeu a prestigiada Medalha Carnegie de Filantropia em 2011, em reconhecimento a seu compromisso de longa data com a filantropia e o serviço público. Em 2014, o Sr. Lauder foi nomeado uma Referência Viva pela New York Landmarks Conservancy. O Sr. Lauder e a Sra. Glickman Lauder também receberam o Prêmio de Patrono das Artes da Fundação Gordon Parks em 2016.

O Sr. Lauder compartilhou muitas das lições que aprendeu nos negócios e na vida em suas memórias, The Company I Keep: My Life in Beauty (A Companhia que Mantenho: Minha Vida na Beleza), publicada com grande êxito em 2020.

Ele foi casado com Evelyn H. Lauder, Vice-Presidente Corporativa Sênior da The Estée Lauder Companies e Fundadora da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama, de 1959 até seu falecimento em 2011. Em 1º de janeiro de 2015, o Sr. Lauder se casou com Judy Glickman Lauder, filantropa e fotógrafa de renome internacional, cujo trabalho está representado em mais de 300 coleções públicas e privadas, incluindo o Museu J. Paul Getty, o Museu de Arte Whitney, o Museu Metropolitano de Arte e o Museu do Holocausto dos EUA. O Sr. Lauder se considerava com sorte no amor e acreditava que um raio poderia cair de fato duas vezes no mesmo lugar.

Desde a infância, era dedicadoàfamília. Amava seus pais e admirava seu irmão, Ronald, e a família que Ronald constituiu com Jo Carole. Suas sobrinhas e suas famílias ocupavam um lugar especial em seu coração. O Sr. Lauder era gratoàsua esposa, Judy, por expandir seu círculo familiar e considerava muito seus enteados e suas famílias. Mas, sobretudo, sentia um orgulho extraordinário de seus dois filhos, suas famílias, netos e bisnetos. Ele tinha um amor muito grande por eles.

O Sr. Lauder foi um verdadeiro visionário, um líder destemido e um amigo querido de muitos. Ele foi o farol de nossa empresa e a estrela-guia de todo um setor. O mundo é um lugar melhor porque Leonard Lauder esteve presente. A The Estée Lauder Companies expressa suas mais profundas condolências a toda a família Lauder neste momento extremamente difícil.

O Sr. Lauder deixa sua esposa, Judy Glickman Lauder; seu filho William P. Lauder; seu filho Gary M. Lauder e sua esposa, Laura Lauder; cinco netos, Rachel, Danielle, Djuna-Bear, Joshua, Eliana, dois bisnetos, muitos enteados e netos de adoção, assim como seu irmão, Ronald S. Lauder, e sua esposa, Jo Carole Lauder, e suas filhas, Aerin Lauder e Jane Lauder.

Será realizada uma cerimônia privada para amigos e familiares. Para aqueles que desejarem, em vez de flores, doações em sua memória podem ser feitasàBreast Cancer Research Foundation (Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama) eàAlzheimer’s Drug Discovery Foundation (Fundação para Descoberta de Medicamentos para Alzheimer).

