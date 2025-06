Revelado novo modelo de demonstração multimissão Beechcraft King Air no Paris Air Show

A Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou que sua nova aeronave de demonstração multimissão Beechcraft King Air fará sua estreia europeia no Paris Air Show de 2025. A aeronave está equipada para apresentar uma grande variedade de missões disponíveis na versátil e confiável plataforma Beechcraft King Air e estará em exibição estática de segunda-feira, 16 de junho, a quinta-feira, 19 de junho, no Pavilhão A2 da Textron.

“O custo de aquisição e operação do King Air, aliadoàsua excelente velocidade, alcance e capacidade de carga, o tornam um excelente investimento para inúmeras missões especiais”, disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas de Missões Especiais. “O sucesso de vendas do turboélice funciona como uma plataforma perfeita para inteligência, monitoramento e reconhecimento, transporte utilitário, treinamento e muito mais. Nos últimos anos, observamos uma forte demanda europeia pelo nosso Cargo Door King Air 360C para serviços essenciais de ambulância aérea.”

Infinitas possibilidades de missões especiais em exibição

Quando clientes governamentais, militares e comerciais buscam soluções aerotransportadas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation. O Beechcraft King Air em exposição é equipado com tanques de combustível de longo alcance (ER), um nariz utilitário estendido instalado de fábrica, capaz de abrigar diversos sensores de até 20 polegadas EO/IR, um kit de elevação para retração, provisões de ponta de asa instaladas de fábrica e uma porta de carga que pode ser adaptada para operações de ambulância aérea e frete para aumentar a flexibilidade da missão.

A aeronave, equipada com dois motores PT6A-67A e dois resfriadores de óleo, oferece excelente desempenho em aeródromos quentes e altos, além de desempenho de subida e velocidades de cruzeiro impressionantes.

Os recursos internos incluem um rack de missão com displays e um computador de missão, assentos VIP do fabricante de equipamento original (OEM), assentos de missão AvFab e LifePort, além de uma maca LifePort para evacuação médica. A cabine é compatível com Sistemas de Imagem de Visão Noturna (NVIS).

Liderança do King Air

Mais de 7.800 turboélices Beechcraft King Air foram entregues aos clientes desde 1964, tornando-se a família de turboélices executivos mais comercializada no mundo. A frota ultrapassou 66 milhões de horas de voo ao longo dos últimos 60 anos, servindo em todas as forças armadas dos Estados Unidos e realizando missões comerciais e especiais.

A Textron Aviation retorna ao Paris Air Show consolidando sua posição de liderança no setor, com mais de 1.700 aeronaves Cessna e Beechcraft com turbina entregues na Europa e mais de 255.000 aeronaves entregues em todo o mundo. Na França, cerca de 200 aeronaves Cessna e Beechcraft com turbina atendem a uma grande variedade de missões para clientes comerciais, governamentais e militares.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais detalhes, visite www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como a Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems.

Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes na introdução de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes; volatilidade na economia global ou mudanças nas condições políticas ou macroeconômicas mundiais que impactam negativamente a demanda por nossos produtos; e riscos relacionados aos nossos negócios internacionais, incluindo o estabelecimento e a manutenção de instalações em locais ao redor do mundo e a dependência de parceiros de joint venture, subcontratados, fornecedores, representantes, consultores e outros parceiros de negócios associados a negócios internacionais, incluindo em países de mercados emergentes.

