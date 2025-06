Arábia Saudita apresenta potenciais unicórnios na VivaTech Paris, destacando o crescente poder de inovação do Reino

PARIS, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at, Small and Medium Enterprises General Authority (Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas) da Arábia Saudita, liderou um grupo de cinco potenciais unicórnios sauditas do setor de PMEs para participar da VivaTech 2025, a principal exposição de tecnologia e inovação da Europa. Sua participação fez parte do Saudi Unicorns, uma iniciativa da Saudi Vision 2030 para ajudar empresas de alto potencial e rápido crescimento em setores promissores a atingirem avaliações superiores a US$ 1 bilhão.

Realizado em Paris de 11 a 14 de junho, o evento de quatro dias focado em inovação contou com 13.500 startups, 3.200 investidores e mais de 165.000 participantes.

Agora em seu nono ano, a conferência foi uma oportunidade fundamental para a Monsha’at expor startups sauditas de alto potencial às melhores práticas globais, insights do setor e redes estratégicas com os principais stakeholders globais, obter novas perspectivas e adquirir as habilidades e contatos necessários para expandir globalmente. Isso também permitiu que eles compartilhassem a história de sucesso da Arábia Saudita com os principais investidores em tecnologia, o que está alinhado com o compromisso da iniciativa Saudi Unicorns de impulsionar o crescimento e a inovação no espaço de startups sauditas.

"Nossa participação na VivaTech 2025 foi uma oportunidade extraordinária não apenas para apresentar algumas das melhores startups e conceitos emergentes do Reino", disse Saud Alsabhan, vice-governador de Empreendedorismo da Monsha’at. Também foi uma oportunidade para permitir que alguns dos nossos melhores empreendedores de tecnologia compartilhassem insights sobre o próspero ecossistema de startups do Reino com os principais investidores e inovadores globais."

O grupo saudita liderado pela Monsha’at incluiu cinco startups: Telgani, uma plataforma digital de aluguel de carros com mais de 3 milhões de usuários; Soum, um aplicativo de vendas de segunda mão com mais de 6 milhões de downloads; Webook, uma plataforma de engajamento digital que já processou mais de US$ 500 milhões em transações de eventos; SiFi, que fornece soluções financeiras para mais de 500 empresas sauditas; e Rewaa, uma empresa de tecnologia para o varejo que atende mais de 7.000 clientes em todo o Reino. Juntas, essas empresas demonstram o dinamismo dos setores em crescimento de comércio eletrônico, transporte, tecnologia de entretenimento, fintech e tecnologia para varejo na Arábia Saudita.

Seu envolvimento ocorre em um momento de forte impulso para os ecossistemas de PMEs e startups do Reino. No primeiro trimestre de 2025, o setor privado da Arábia Saudita registrou um aumento de 48% no número de registros comerciais em relação ao trimestre anterior, atingindo 1,68 milhão de registros ativos em todo o país. Os setores de alto crescimento incluíram o comércio eletrônico, que registrou um aumento de 6%, chegando a 41.322 entidades registradas, e a computação em nuvem, que teve um crescimento de 33% no mesmo período.

A presença da Monsha’at na VivaTech 2025 destaca o compromisso da Arábia Saudita em fomentar o empreendedorismo, viabilizar parcerias internacionais e acelerar o crescimento dos líderes tecnológicos sauditas, especialmente das PMEs.

