Bitget Onchain lança importantes atualizações de recursos para possibilitar negociações mais inteligentes

VITÓRIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, empresa líder corretora de criptomoedas e Web3, anunciou uma série de atualizações de recursos poderosos, incluindo ordem limitada, TP/SL de posição inteligente e novo alerta de token, para sua plataforma Onchain, visando fornecer aos usuários mais precisão, controle e insights em tempo real sobre as negociações na cadeia.

As últimas atualizações introduzem melhorias importantes na execução de negociações, gestão de riscos, acompanhamento do mercado e experiência do usuário. A funcionalidade de ordem limitada já está disponível, permitindo que os traders definam seus próprios preços de execução com maior precisão e eficiência. A plataforma Onchain também oferece suporte a ferramentas inteligentes de take-profit e stop-loss, permitindo que os usuários predefinam metas de lucros ou perdas e automatizem o gerenciamento de posições com um único clique. Para oferecer maior flexibilidade aos traders, as configurações de gás e slippage agora podem ser ajustadas em vários modos.

A Bitget Onchain também melhorou sua visibilidade do mercado em tempo real. Os gráficos de velas (K-line) agora são atualizados em tempo real, garantindo que os usuários tenham acesso aos dados de mercado mais atuaisàmedida que os preços mudam. Uma nova sobreposição de gráficos combina dados de preços com capitalização de mercado, oferecendo uma perspectiva dupla para uma tomada de decisão mais informada.

A plataforma também lançou um novo recurso de assinatura de tokens que envia alertas instantâneos quando novos tokens são listados, ajudando os usuários a se anteciparem às oportunidades emergentes. A funcionalidade de pesquisa também foi atualizada para suportar consultas diretas usando endereços de contrato, facilitando a identificação de ativos de alto potencial. Além disso, a Bitget Onchain lançou um novo recurso de compartilhamento que permite aos usuários exibir suas posições abertas e desempenho de negociação de forma integrada entre plataformas.

“Na Bitget, estamos comprometidos em construir um ambiente de negociação onchain inteligente e sem interrupções”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com esses novos recursos, os usuários ganham mais precisão, melhor automação e uma visão mais aprofundada do mercado — tudo essencial para se manteràfrente em um espaço dinâmico e tomar decisões de negociação mais inteligentes.”

O Bitget Onchain foi lançado oficialmente em 7 de abril de 2025 como uma solução de negociação onchain sem atritos para todos os usuários. Ao combinar a velocidade e a simplicidade de uma CEX com acesso direto a ativos onchain, permite que os usuários negociem usando USDT de suas contas spot nas principais cadeias, como Solana, BNB Chain e Base. Até o momento, a Bitget Onchain incluiu mais de 230 ativos populares, registrou mais de 1 milhão de operações cumulativas de negociação e facilitou um volume total de negociação superior a US$ 200 milhões.

Com segurança de nível CEX e triagem de tokens com tecnologia de IA, a Bitget Onchain torna as negociações DeFi mais simples, seguras e acessíveis, especialmente para novos usuários que buscam oportunidades iniciais em mercados emergentes.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget Exchange tem o compromisso de ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente — com o seu pioneiro recurso de copy trading e outras soluções de negociação —, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e a outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma das principais carteiras de criptografia sem custódia que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ele oferece negociação em várias cadeias, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer grande volatilidade. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Recomenda-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, lembrando que a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossosTermos de Uso.

