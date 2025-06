Tudo pronto para as 1.000 Miglia 2025

BRESCIA, Itália, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A contagem regressiva está quase no fim. O 1.000 Miglia retorna, de 17 a 21 de junho com uma rota em forma de oito inspirada nas edições épicas do pré-guerra, ligando as costas oriental do Adriático e oeste do Tirreno, além da rota Brescia-Roma e retorno.

1.900 km e 5dias de corrida para as 420 joias do único museu itinerante do mundo. Depois de deixar o Viale Venezia em Brescia, a primeira mão terminará em San Lazzaro di Savena(Bolonha). Na quarta-feira, os carros chegarãoàcapital, depois, voltando para o norte, a terceira etapa terminará em Cervia-Milano Marittima. Na sexta-feira, as tripulações cruzarão a Itália de leste a oeste: chegando ao Mar Tirreno, a passagem pela Academia Naval de Livorno selará a parceria com a Marinha italiana, mostrando a colaboração e a proximidade que as Forças Armadas e a Polícia sempre reservaram para o 1.000 Miglia. Em Parma, a conclusão da quarta etapa precederá a grande final no sábado, 21: a partir do meio-dia, os carros retornarãoàViale Venezia antes de se despedirem do público na Piazza Vittoria com um desfile na atmosfera festiva da Festa della Musica.

O comboio 1.000 Miglia 2025 será precedido por 123 Ferraris dos carros elétricos Tribute 1.000 Miglia e 1.000 Miglia Green , acompanhados pelos carros robóticos do Politecnico di Milano. O projeto centra-se na introdução da condução autónoma para otimizar o transporte urbano.

O programa pré-corrida começará no domingo, 15 de junho com a inauguração do 1.000 Miglia Village no cenário histórico da Piazza Vittoria: as crianças do projeto "La 1.000 Miglia vaiàescola" decorarão o carro dedicadoàiniciativa, viajando atrás do comboio. Os dias serão entretidos por vozes da Radio Deejay, cujos apresentadores oficiais se revezarão ao longo do percurso, contando a corrida com o entusiasmo de sempre. A primeira edição do Talk 1000 Forme-Designed to win no Teatro Grande e a exibição prévia do filme Fury&The Monster no local da UNESCO do Museu S.O Museu Giulia estará em destaque na segunda-feira, enquanto na Vila, na Piazza Vittoria, os carros desfilarão para a cerimônia de encerramento.

O 1.000 Miglia Charity Car, com La Zebra Onlus, aumentará a conscientização pública sobre a compra de um scanner de ultrassom de última geração a ser doado ao Hospital Infantil de Brescia.

