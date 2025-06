Kao lança o Relatório Integrado Kao 2025

A Kao Corporation (TÓQUIO: 4452) publicou o Kao Integrated Report 2025 (Relatório Integrado Kao de 2025) em seu site, oferecendo aos acionistas, investidores e todas as partes interessadas uma visão geral abrangente das iniciativas e da direção estratégica da empresa.

The cover visual represents our "moonshot." It embodies our commitment to achieving the ambitious goal of a sustainable society for future generations.

Para alcançar seu Plano de Médio Prazo “K27”, a Kao pretende se tornar uma presença única e indispensável para alguém no mundo e está avançando em sua estratégia Global Sharp Top. No ano fiscal de 2024, a Kao superou suas metas ao fortalecer a gestão do Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) e investir estrategicamente para construir negócios mais fortes e robustos.

Este relatório oferece uma visão aprofundada do progresso da Kao no âmbito do K27, destacando como os dedicados funcionários da Kao — por meio da estratégia Global Sharp Top e da abordagem ágil da equipe scrum — estão criando ativamente novos valores e gerando um impacto significativo. Ele também descreve os esforços contínuos da Kao para enfrentar desafios ousados, aproveitando sua expertise científica única para abordar questões sociais globais e ajudar a concretizar um mundo Kirei, onde todas as formas de vida coexistam em harmonia.

A Kao espera que este relatório aprofunde a compreensão das partes interessadas e promova um diálogo e uma colaboração significativos. A empresa está comprometida em incorporar ativamente o feedback e as percepções de diversos parceiros,àmedida que continua a aprimorar suas contribuições positivas para a sociedade e o valor corporativo.

Informações relacionadas

Kao Sustainability Report 2025

Sobre o Plano de Estilo de Vida Kirei

Há mais de 130 anos, a Kao vem trabalhando para melhorar a vida das pessoas e incentivá-las a adotar estilos de vida mais sustentáveis — um Estilo de Vida Kirei. A palavra japonesa kirei descreve algo que é limpo, organizado e bonito ao mesmo tempo. Para a Kao, esse conceito vai além da aparência: representa também uma atitude — o desejo de criar beleza para si mesmo, para os outros e para o mundo natural ao nosso redor. Com o objetivo de promover um estilo de vida mais sustentável, em abril de 2019 o Grupo Kao lançou sua estratégia ESG, conhecida como Plano de Estilo de Vida Kirei. Até 2030, a empresa pretende capacitar pelo menos 1 bilhão de pessoas a desfrutar de vidas mais bonitas. Além disso, a Kao busca garantir que 100% de seus produtos tenham uma pegada ambiental ao longo de todo o ciclo de vida que possa ser absorvida com segurança pelo nosso mundo natural, segundo critérios científicos.

Visite o site de sustentabilidade da Kao para informações adicionais.

Sobre a Kao

A Kao, fabricante japonesa de produtos de higiene pessoal e domésticos, cosméticos e produtos químicos especializados, cria produtos e serviços de alto valor agregado que proporcionam cuidado e enriquecimento para a vida de todas as pessoas e do planeta. Através de suas marcas, como o detergente para roupas Attack, os produtos para cuidados com a pele Bioré e Jergens, os produtos sanitários Laurier, os cosméticos Curél, SENSAI e MOLTON BROWN e os produtos para cuidados com os cabelos Oribe, a Kao faz parte do dia a dia das pessoas na Ásia, nas Américas, na Europa, no Oriente Médio e na África. Combinada com seu negócio químico, que contribui para um amplo conjunto de setores, a Kao gera cerca de 1.630 bilhões de ienes em vendas anuais. A Kao emprega cerca de 32.600 pessoas em todo o mundo e tem mais de 130 anos de história em inovação. Como uma empresa que fornece produtos que as pessoas usam diariamente, o Grupo Kao assume a responsabilidade de reduzir ativamente o impacto ambiental de seus produtos ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Isso está definido na estratégia ESG da Kao, o Kirei Lifestyle Plan, lançado em 2019.

Visite o site do Kao Group para obter informações adicionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

