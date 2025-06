Produtora goiana lança animação que discute medos e traumas da infância

Será lançado neste mês de junho o episódio piloto da série de animação goiana Josh Journey: Combatendo Pesadelos. A obra faz parte do universo do jogo Josh Journey: Totens da Escuridão, disponível em diversas plataformas digitais, como Steam, Xbox Store, PlayStation Store e Nintendo eShop. A produção aborda, de forma poética e metafórica, temas ligados à saúde emocional infantil, como medos, traumas e ansiedade, utilizando o universo dos sonhos como cenário narrativo.

A série acompanha Josh, uma criança de sete anos que vive aventuras em busca de coragem para enfrentar criaturas fantásticas geradas por seus próprios pesadelos. A proposta nasceu da experiência anterior dos criadores com o desenvolvimento do jogo, reconhecido em festivais como Brasil Game Show (BGS), BIG Festival, Prêmios Quirino de la Animación Iberoamericana e premiado no NYX Game Awards.

“Desde o início, sentimos que o universo do jogo tinha potencial para expandir sua narrativa por outros meios. A série aprofunda aspectos emocionais que só conseguimos tocar superficialmente no game”, explica Iuri Araújo, um dos criadores do projeto. Já Guilherme Araújo, que assina a direção de arte da animação, destaca: “Nossa intenção foi criar uma obra acessível, que converse tanto com crianças quanto com pais e educadores, estimulando o diálogo sobre medos e superações”.

Com consultoria pedagógica e construção visual inspirada em ilustrações tradicionais e elementos do imaginário infantil, o projeto propõe uma linguagem sensível e simbólica para tratar questões psicológicas muitas vezes silenciadas na infância. A produção é assinada pelo Província Studio, sediado em Goiânia, e representa um passo importante para o fortalecimento do audiovisual infantojuvenil independente no país.

A expectativa é de que o piloto circule por mostras, festivais e instituições de ensino ao longo de 2025, abrindo caminho para a produção de novos episódios e parcerias no campo da educação e da cultura. Segundo os realizadores, o material também será disponibilizado no YouTube e adaptado para uso didático, contribuindo com estratégias de apoio emocional no ambiente escolar. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pela Secretaria de Cultura de Goiânia.

Website: https://www.instagram.com/provinciastudio/