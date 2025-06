Uniphore acelera a expansão pela Europa

A Uniphore, empresa de IA empresarial, anunciou hoje uma importante expansão em toda a Europa, acelerando seu compromisso com a região por meio da adoção de novos clientes, impulso de parceiros, lançamentos de produtos e investimentos organizacionais.

O anúncio coincide com o lançamento do Uniphore Business AI Cloud, anunciado durante a AI Leadership Summit realizada ontem em Londres (Inglaterra) – um encontro exclusivo de mídia, líderes do setor e clientes da Uniphore para explorar o futuro da IA agêntica na Europa. Entre os participantes estavam executivos da ResultsCX, Konecta, KPMG e Rowan Curran, analista principal da Forrester, que compartilharam perspectivas sobre como as empresas estão expandindo a IA de pilotos isolados para sistemas críticos de negócios que geram resultados mensuráveis em experiência do cliente, marketing, operações e muito mais.

Uma plataforma criada para o mandato europeu em matéria de IA

À medida que a adoção da IA pelas empresas se acelera em toda a Europa, os CIOs e os líderes de linha de negócios enfrentam uma pressão cada vez maior para fornecer soluções que estejam em conformidade com a Lei de IA da UE. A Business AI Cloud da Uniphore atende a esses requisitos por meio de uma plataforma soberana, modulável e segura que permite às empresas ativar a IA em voz, vídeo, texto, dados estruturados e não estruturados – sem comprometer a privacidade ou o controle.

Com a IA generativa projetada para crescer 55% ao ano na Europa e os gastos com IA previstos para ultrapassar US$ 133 bilhões na região até 2028, os CIOs europeus estão sob pressão para ir além da experimentação e fornecer IA pronta para negócios que seja segura, compatível e operacional em escala. A Business AI Cloud da Uniphore foi criada para atender a essa demanda, apoiando a missão dos CIOs de operacionalizar a IA em todos os fluxos de trabalho, ao mesmo tempo em que atende aos rigorosos padrões de governança de dados, privacidade e ética definidos na Lei de IA da UE e em outras estruturas regulatórias.

Primavera de 2025: Uniphore Marketing AI CDP é lançado na EMEA

A Uniphore lançará formalmente seu Marketing AI CDP e Marketing Agents, parte do Business AI Suite, no mercado europeu nesta primavera do hemisfério sul. Criada para profissionais de marketing empresarial que lidam com cenários complexos de privacidade e dados fragmentados de clientes, a solução ajuda as equipes a ativar insights e implementar fluxos de trabalho de marketing agentivo – sem a necessidade de movimentação de dados ou engenharia personalizada.

Entre os mais novos clientes da Uniphore na região está a Hearst UK, uma organização de mídia líder que adota a IA para impulsionar a automação de marketing e a interação personalizada.

“Estamos muito satisfeitos com a flexibilidade e a composibilidade do CDP da Uniphore”, disse Krishan Gandhi, diretor sênior de Engenharia e Análise de Dados da Hearst UK. “À medida que continuamos evoluindo nossa estratégia de dados de clientes, estamos entusiasmados em ver como os Marketing Agents e a plataforma completa de IA da Uniphore nos ajudarão a envolver melhor o público, otimizar fluxos de trabalho e gerar resultados de marketing mais impactantes.”

O Uniphore Business AI Suite inclui o Marketing AI, um CDP com agentes pré-construídos especialmente para profissionais de marketing empresarial, incluindo o Product Knowledge Agent (agora disponível para o público em geral), que responde às perguntas dos usuários em tempo real usando documentação indexada do produto; o Platform Search Agent, com lançamento previsto para o verão de 2025, que permite a pesquisa semântica entre públicos, atributos e componentes da plataforma; e o Audience Segmentation Agent, também com lançamento previsto para este inverno, que permite que os profissionais de marketing criem coortes de público a partir de prompts em inglês simples, usando lógica baseada em regras e resultados. Juntos, esses agentes ajudam as empresas a acelerar a ativação de dados primários, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de conformidade com o GDPR tem tempo hábil.

Impulso com a Konecta promove uma transformação em grande escala

A Uniphore também continua aprofundando seu relacionamento com a líder mundial em BPO, Konecta, após a parceria estratégica anunciada no final de 2023. As empresas estão ampliando conjuntamente a transformação dos contact centers baseada em IA em toda a Europa – automatizando o monitoramento da qualidade, possibilitando a orientação em tempo real dos agentes e proporcionando resultados mensuráveis para os líderes dos setores de telecomunicações e serviços financeiros.

“Com a Uniphore, estamos construindo uma fábrica de IA agêntica, projetada para criar, implementar e orquestrar rapidamente agentes de IA em todos os ambientes de nossos clientes”, disse Oscar Vergé, diretor de Implementação de IA da Konecta. “O criador de agentes, o mecanismo de orquestração e o suporte para agentes pré-construídos e personalizados da plataforma nos permitem automatizar fluxos de trabalho críticos para cada cliente, desde o atendimento ao cliente até a automação de back-office. Não se trata apenas da adoção da IA – é uma transformação real em escala empresarial.”

Os líderes da Konecta se juntaramàUniphore no palco da AI Leadership Summit em Londres para discutir o impulso da implementação e compartilhar aprendizados sobre IA empresarial em nível de produção.

Expansão da equipe e da liderança em toda a região EMEA

A Uniphore aumentou significativamente sua presença na região, expandindo sua equipe nas áreas de vendas, engenharia e sucesso do cliente. A empresa agora opera a partir de um escritório em Londres, bem como de um escritório em Valência (Espanha), e está ativamente envolvida em implementações nos principais mercados da EMEA.

Para apoiar esse crescimento, Jeremy Keefe ingressou como vice-presidente de Vendas da EMEA, trazendo décadas de liderança em software empresarial para a estratégia regional de entrada no mercado da Uniphore.

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa de IA empresarial. Nossa plataforma de IA soberana, modulável e segura conecta dados empresariais, ajusta modelos de IA e implementa IA agêntica em toda a empresa. Capacitamos todos os funcionários para aumentar a produtividade e ajudar as empresas a crescer mais rápido, operar de forma mais inteligente e reduzir custos. Com a confiança de mais de 1,5 mil empresas em todo o mundo e reconhecida na Deloitte Fast 500, a Uniphore cumpre a promessa da IA como uma força transformadora para os negócios.

