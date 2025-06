Prêmio Live evidencia papel estratégico das ativações

Em sua 6ª edição, O Prêmio Live reúne marcas e instituições de diferentes setores da economia, destacando a presença do brand experience em diversos segmentos do mercado, representando desde o setor público até as principais multinacionais do mercado global. Essa ampla participação demonstra a força de um setor que se consolidou como indústria e que, segundo levantamento do Anuário Brasileiro de Live Marketing, deve receber investimentos na ordem de R$ 120 bilhões em 2025.

A presença de 95 marcas acompanhadas de 80 agências especializadas na fase final do Prêmio Live, um dos maiores reconhecimentos para ações de brand experience da América Latina, evidencia o avanço e a maturidade do Live Marketing como setor estratégico da comunicação. Empresas têm adotado estratégias de criação, planejamento e execução de ações de brand experience com foco na aproximação com os consumidores. A área vem sendo aplicada como parte das iniciativas voltadas à construção de relacionamento e posicionamento cultural das marcas.

Diversidade setorial e excelência em experiência de marca

O line-up dos finalistas reflete a presença expressiva de praticamente todos os setores da economia. Entre os destaques institucionais estão órgãos públicos e entidades de grande relevância como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Comitê Olímpico Internacional (COI), a Prefeitura de São Paulo, a Associação Paulista de Supermercados (APAS), o Instituto Human, a UOGE e o Cabelegria — evidenciando o Live Marketing também como ferramenta de transformação social. Três concessionárias de serviços públicos também se destacaram: Aeroporto de Fortaleza, Cemig e Corsan Aegea.

A participação da empresa Correios de Portugal amplia ainda mais o alcance da premiação, com participação de iniciativas que também alcançam mercados internacionais.

“O Brasil é referência mundial nessa área. Quem acompanha eventos no exterior percebe a diferença. Os espaços ocupados pelas marcas em feiras, eventos e festivais fora do país podem ser considerados discretos em comparação ao que se realiza aqui”, destaca Julio Feijó, organizador do Prêmio Live e profissional com vasta experiência no setor. Ele complementa: “Esse movimento se traduz nos investimentos crescentes em experiências que, inicialmente, eram exclusividade de marcas premium dos setores de bebidas e automóveis. Hoje, essas ativações estão presentes em todos os segmentos da economia brasileira. E a participação no Prêmio Live comprova essa expansão”.

O Agro é o setor que tem apresentado o maior crescimento no número de ações que concorrem ao Prêmio e também as posições mais disputadas em busca do Megafone de Ouro. Nesta edição, empresas como BASF, Syngenta e Long Ping se destacam com as ações nas principais feiras agropecuárias realizadas no país. Mas elas não estão só. Bancos como Santander e marcas como Chevrolet e os carros elétricos também concorrem nas categorias que envolvem esse setor.

A indústria Automotiva vai muito além do agro e se fez presente com companhias como BMW, Chevrolet, Toyota, Porsche e Volkswagen, ao lado de empresas de mobilidade apresentando projetos realizados por agências de live marketing em diferentes formatos e escalas, seja para lançamento de veículos ou mega convenções e viagens de incentivo internacionais.



Junto dos automóveis aparecem marcas de produtos e serviços que também utilizam ativações em suas estratégias, com destaque para Shell, Ipiranga e Localiza, todas alinhadas à inovação e à transformação da jornada do consumidor.

No campo do Entretenimento e Mídia, marcas como Disney, TV Globo, SBT e Rádio Mix seguem desempenhando um papel central na construção de narrativas que movem milhões de brasileiros. Já o setor Financeiro e de Marketplace, com nomes como Itaú, Banco do Brasil, Amazon e Magalu, aponta para a adoção da experiência do cliente como parte das estratégias de diferenciação no mercado.

No universo de Esportes e Lifestyle, marcas de atuação internacional, como Nike e Adidas, mantêm posição de destaque pelo desempenho apresentado, pelas soluções criativas e pela forma como promovem a participação de comunidades em torno das marcas. No setor de Bebidas, marcas como Coca-Cola, Heineken, Ambev, Pepsi, Brahma, Red Bull, Budweiser e Campari apresentam iniciativas de consumo que integram aspectos culturais e interação com o público, com foco em experiências participativas.

A frente de Tecnologia, Conectividade e informação foi representada por empresas como Huawei, Embratel, Oi e Eletromídia, que adotam estratégias voltadas ao ambiente digital.

No cotidiano do consumidor, empresas de Alimentação e Consumo como Nestlé, Maggi, BRF, Fini e Pringles reforçaram sua relevância por meio de ativações com foco na proximidade com o público. Por fim, o setor de Inovação, Indústria e Sustentabilidade, com marcas como Schneider Electric, Syngenta, TikTok e NBA, trouxe ao centro da premiação a força das marcas que aliam propósito, tecnologia e impacto social. O setor de Saúde e Bem-estar, marcas como Johnson & Johnson, Natura e Grupo Boticário se destacaram ao apostar na confiança e no cuidado como pilares de relacionamento.

O crescimento do número de projetos inscritos reflete a ampliação do uso do brand experience como estratégia de comunicação e marketing, com foco em ações contínuas e integradas ao posicionamento das marcas.

Premiação dedicada a iniciativas brasileiras em brand experience

No dia 31 de julho, a cerimônia reunirá profissionais, marcas e agências que participaram de projetos realizados ao longo do último ano — em um evento na Casa Charlô, em São Paulo, com oportunidades de networking e, claro, a entrega do Megafone de Ouro.

O Prêmio Live avalia iniciativas de brand experience a partir de critérios como originalidade das ações, estratégias de engajamento com o público e contextualização cultural das experiências propostas.

Dados da edição e do Anuário Brasileiro de Live Marketing mostram que o Brasil tem ampliado sua presença no cenário internacional de brand experience, com projetos que utilizam criatividade como recurso estratégico e que priorizam a criação de experiências voltadas à interação com o público, além das métricas convencionais.

Website: https://premiolive.com/vote/options