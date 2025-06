Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre concluído em 30 de abril de 2025.

"As vendas no primeiro trimestre foram de US$ 46,7 milhões, resultando em um aumento de US$ 12,4 milhões, ou 36,2%, em comparação a US$ 34,3 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias, de US$ 5 milhões, representou um aumento de US$ 3,6 milhões, ou 243%, em comparação a US$ 1,4 milhão do primeiro trimestre do ano anterior", observou o Presidente e Diretor Executivo Saleh Sagr.

A carteira de pedidos está atualmente em US$ 131,1 milhões, uma redução de US$ 7,0 milhões, em comparação a US$ 138,1 milhões em 31 de janeiro de 2025. Contudo, a empresa experimentou um aumento significativo na carteira de pedidos de US$ 68,0 milhões, ou 108%, em comparação a US$ 63,1 milhões em 30 de abril de 2024. Sentimo-nos encorajados com o nível da carteira de pedidos que obtivemos, que continua sendo mais que o dobro do nível da carteira de pedidos relatada no fim do primeiro trimestre do ano passado", continuou o Sr. Sagr.

"Nossos resultados do primeiro trimestre representam um desempenho sem precedentes em nome da Empresa, já que tanto as vendas como o lucro líquido atribuível às ações ordinárias são os maiores níveis de desempenho no primeiro trimestre desde a transição da MFRI para a Perma-Pipe em 2017. Além disto, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias durante o primeiro trimestre representa cerca de 55% dos resultados do ano fiscal de 2024 da Empresa", observou o Presidente e Diretor Executivo Saleh Sagr.

"Estamos satisfeitos com o nível de atividade comercial que estamos experimentando em vários mercados, o que contribuiu para o aumento geral nas vendas e nos lucros durante o primeiro trimestre fiscal. Além disto, estamos muito animados com o nível de desempenho nas Américas e na região MENA, que produziram resultados comparáveis ??no primeiro trimestre", comentou o Sr. Sagr.

"A solidez de nossos resultados do primeiro trimestre proporciona um impulso significativo para os trimestres restantes do ano fiscal de 2025. Sentimo-nos bem posicionados para que a empresa continue capitalizando este impulso e impulsionando ainda mais a participação em planos de desenvolvimento na região MENA, além de ganhar participação de mercado adicional na região da América do Norte", concluiu o Sr. Sagr.

Resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025

As vendas líquidas foram de US$ 46,7 milhões e US$ 34,3 milhões nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 12,4 milhões, ou 36%, foi resultado do aumento do volume de vendas no Oriente Médio e na América do Norte.

O lucro bruto foi de US$ 16,7 milhões, ou 36% da receita líquida, e de US$ 10,5 milhões, ou 31% da receita líquida, nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 6,2 milhões foi impulsionado sobretudo pelo aumento do volume de atividades e pelas margens mais favoráveis ??devidoàgama de produtos.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 7,7 milhões e US$ 6,1 milhões nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 1,6 milhão se deveu a maiores despesas com folha de pagamento e honorários profissionais no trimestre.

As despesas com vendas se mantiveram consistentes e foram de US$ 1,1 milhão e US$ 1,2 milhão nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente.

A despesa líquida de juros se manteve consistente e foi de US$ 0,4 milhão e US$ 0,5 milhão nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente.

Outras despesas se mantiveram consistentes e foram inferiores a US$ 0,1 milhão nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente.

O ETR da Empresa foi de 21% e 30% nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente. A variação no ETR se deveàcomposição de lucros e perdas em diversas jurisdições.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 5,0 milhões e US$ 1,4 milhão nos três meses concluídos em 30 de abril de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 3,6 milhões se deveu sobretudo ao aumento do volume de vendas eàmelhor execução de projetos no trimestre.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a "Empresa") é líder mundial em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para coleta de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento urbano e outras aplicações. A empresa utiliza sua ampla experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos referentes ao transporte seguro e eficiente de vários tipos de líquidos. No total, a Empresa opera em catorze locais em seis países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada, e Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão modificada, estando sujeitas às salvaguardas criadas por elas, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Empresa. Estas declarações devem ser consideradas como sujeitas a muitos riscos e incertezas que existem em operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, o seguinte: (i) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (ii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis ??e manter relacionamentos benéficos com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos governamentais em projetos que utilizam os produtos da Empresa e desafiosàliquidez e ao acesso a fundos de capital dos clientes não governamentais da Empresa; (iv) a capacidade da Empresa de pagar sua dívida e renovar linhas de crédito internacionais vencidas; (v) a capacidade da Empresa de executar efetivamente seu plano estratégico e obter lucratividade sustentada e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da Empresa de cobrar uma conta a receber a longo prazo referente a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (viii) a capacidade da Empresa de usar seus prejuízos operacionais líquidos a compensar; (ix) reversões de receitas e lucros registrados anteriormente resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita "extra" da Empresa; (x) a falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; (xi) o momento do recebimento, execução, entrega e aceitação dos pedidos dos produtos da Empresa; (xii) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xiii) preços agressivos por concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xiv) a capacidade da Empresa de fabricar produtos livres de defeitos latentes e se recuperar de fornecedores que possam entregar materiais defeituososàEmpresa; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de obter os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública na Empresa e em suas operações; e (xx) o impacto de ameaçasàsegurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Acionistas, potenciais investidores e outros leitores são estimulados a considerar estes fatores com cuidado ao avaliar as declarações prospectivas, sendo advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui contidas são feitas apenas na data deste comunicadoàimprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las publicamente, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossas apresentaçõesàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Centro de Investidores de nosso site (http://investors.permapipe.com).

O ano fiscal da Empresa finaliza em 31 de janeiro. Os anos, resultados e balanços descritos como 2025, 2024 e 2023 são referentes aos anos fiscais concluídos em 31 de janeiro de 2026, 2025 e 2024, respectivamente.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS RESUMIDAS (em milhares, exceto dados por ação) (não auditadas) Três meses concluídos em 30 de abril de 2025 2024 Vendas líquidas $ 46.747 $ 34.321 Lucro bruto 16.724 10.517 Despesas operacionais totais 8.835 7.383 Renda das operações 7.889 3.134 Despesa com juros 406 507 Outras despesas 47 67 Renda antes do imposto de renda 7.436 2.560 Despesa com imposto de renda 1.582 770 Lucro líquido $ 5.854 $ 1.790 Menos: Lucro líquido atribuívelàparticipação não controladora 902 347 Lucro líquido atribuível a ações ordinárias $ 4.952 $ 1.443 Média ponderada de ações ordinárias em circulação Básico 7.983 7.906 Diluído 8.079 8.056 Lucro por ação atribuível a ações ordinárias Básico $ 0,62 $ 0,18 Diluído $ 0,61 $ 0,18

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (em milhares) (não auditados) 30 de abril de 2025 31 de janeiro de 2025 ATIVOS Ativo circulante $ 120.700 $ 108.802 Ativo de longo prazo 57.615 56.439 Total de ativos $ 178.315 $ 165.241 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo circulante $ 61.751 $ 54.063 Passivo de longo prazo 26.459 28.073 Total de passivos 88.210 82.136 Interesses não controladores 12.238 10.967 Patrimônio líquido 77.867 72.138 Total de passivos e patrimônio liquido $ 178.315 $ 165.241

