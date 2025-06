Tendências e tecnologia moldam o futuro da cirurgia plástica

O mercado de cirurgia plástica no Brasil está em constante evolução, impulsionado por avanços tecnológicos e pela crescente busca por procedimentos estéticos. Prova disso, o Brasil é o país que mais realizou procedimentos cirúrgicos em 2023 e o segundo com o maior número de intervenções não cirúrgicas, que compreendem as aplicações injetáveis, conforme o último relatório da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Aliás, cerca de 80% dos jovens entre 18 e 25 anos demonstram interesse por procedimentos estéticos. Enquanto isso, a taxa de indivíduos acima de 40 anos e 60 anos que buscam pelas intervenções cai para 60% e 40%, respectivamente, segundo uma pesquisa realizada pela HSR Consultoria e compartilhada pela Veja.

“O mercado nacional de cirurgia plástica está em crescimento constante”, afirma o cirurgião plástico Dr. Ronaldo Passalini. Ele atribui esse aumento a diversos fatores, incluindo a influência das redes sociais, o aumento da expectativa de vida e os avanços tecnológicos que tornam os procedimentos mais seguros e eficazes.

“O Brasil se mantém como um dos principais mercados de cirurgia plástica do mundo, em especial as cirurgias de contorno corporal, e a tendência é que esse crescimento continue nos próximos anos. É um mercado aquecido, dinâmico e com grande potencial”, completa.

Dr. Ronaldo Passalini atua em Cachoeiro do Itapemirim, um dos principais centros econômicos do sul do Espírito Santo, como especialista em cirurgias corporais e faciais combinadas associadas a tecnologias avançadas.

Inovações tecnológicas

Dr. Ronaldo Passalini destaca que as inovações tecnológicas têm revolucionado a cirurgia plástica, proporcionando resultados mais naturais, seguros e com menor tempo de recuperação. O especialista elenca as principais tendências nos tópicos a seguir:

Cirurgia Corporal

Mamoplastia com cicatrizes reduzidas em L: “Essa técnica minimiza as cicatrizes, permitindo um resultado estético mais satisfatório e discreto, deixando o decote livre de cicatrizes”;

Remodelação de costelas com ultrassom piezoelétrico: “É uma técnica que permite afinar a cintura e modelar o contorno corporal de forma minimamente invasiva. Diferente das técnicas tradicionais, que envolvem cortes, o piezo utiliza ultrassom para remodelar as costelas de forma precisa e delicada, com menos trauma”;

Tecnologias de retração de pele (Renuvion e Argoplasma): “Representam um grande avanço na cirurgia plástica, oferecendo alternativas pouco invasivas para tratar a flacidez cutânea”;

Ultrassom na Lipoescultura (Lipo Ultra-HD): “Durante a lipoescultura, o ultrassom é utilizado para guiar a enxertia de gordura nos músculos, permitindo que o cirurgião posicione a gordura de forma precisa e segura. Essa técnica, conhecida como lipo Ultra-HD, tem como objetivo realçar a musculatura e criar um contorno corporal mais atlético e definido”.

Cirurgia Facial

Deep Plane Facelift: “Técnica avançada que reposiciona os tecidos faciais profundos, proporcionando um resultado mais natural e duradouro, evitando resultados artificiais, com rostos esticados demais”;

Necklift (redução da papada): "Abordagem para eliminar a ‘papada’ e definir o contorno do pescoço, com cicatrizes discretas e recuperação rápida. Ideal para pessoas jovens que ainda não precisam do Facelift”.

Desafios e avaliação coerente

O especialista observa que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda existem desafios a serem superados, como o custo das novas tecnologias, a curva de aprendizado para os cirurgiões e a necessidade de regulamentação adequada. Além disso, torna-se necessário combater a disseminação de informações falsas sobre os procedimentos estéticos.

“A avaliação coerente entre médico e paciente é fundamental para que o resultado de um procedimento seja harmônico e satisfatório”, enfatiza Dr. Ronaldo Passalini. Ele ressalta a importância de ouvir atentamente o paciente, realizar um exame físico detalhado, explicar os riscos e benefícios e definir expectativas realistas.

Cirurgia plástica oferece recuperação rápida com novas técnicas

O uso de novas técnicas estéticas tem permitido diminuir o tempo de recuperação dos pacientes. O Dr. Ronaldo Passalini destaca duas técnicas inovadoras: “A técnica R24R (Recuperação em 24 Horas) para mamoplastia de aumento é uma inovação que revolucionou as mamoplastias de aumento com o foco na recuperação rápida, sem comprometer a qualidade ou segurança do procedimento”.

De acordo com o cirurgião plástico, outra modalidade que tornou possível diminuir o tempo de recuperação é o Ultrassom piezoelétrico na remodelação de costelas: “Essa tecnologia reduz drasticamente os traumas associados ao procedimento e acelera a recuperação do paciente”, explica.

Qual o futuro da cirurgia plástica?

Na visão de Dr. Ronaldo Passalini, o futuro da cirurgia plástica promete ser ainda mais promissor, com o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas que permitirão resultados ainda mais naturais, seguros e com menor tempo de recuperação.

“A busca por procedimentos minimamente invasivos e personalizados continuará a impulsionar a inovação na área”, conclui.

