Profissionais escalam operações com apoio especializado

A atuação dos correspondentes jurídicos tem se tornado cada vez mais estratégica para negócios que buscam eficiência, capilaridade e redução de custos em demandas extrajudiciais. Tradicionalmente utilizada apenas por advogados, essa modalidade de apoio operacional tem sido utilizada por áreas como engenharia, arquitetura, corretores de imóvel, leiloeiros, seguradoras, bancos, entre outros setores, permitindo que profissionais superem limitações geográficas.

A correspondência jurídica consiste na contratação de profissionais especializados que atuam como representantes locais em diferentes regiões, executando diligências administrativas e burocráticas sem a necessidade de deslocamento do contratante. É o que destaca Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, que integra a plataforma Correspondente Dinâmico.



A atuação dos correspondentes jurídicos no âmbito extrajudicial abrange uma ampla gama de serviços especializados como protocolos, notificações, registros, certidões, acompanhamento de clientes, entre outros serviços, que podem ser realizados em cartórios, PROCONs, juntas comerciais, prefeituras, bancos, delegacias, leilões, e outros diversos locais.

Os correspondentes também podem realizar vistorias técnicas, acompanhar audiências administrativas e executar notificações extrajudiciais com comprovação adequada. A contratação desses profissionais também possibilita a colaboração por demanda, pois dispensa a necessidade de equipe fixa em múltiplas regiões e a capilaridade nacional, já que permite atuação em todo o país sem estruturas físicas locais.



Tecnologia e potencial para redução de custos

Para Pinheiro, recorrer a profissionais especializados pode trazer benefícios significativos, como redução de deslocamentos, pois evita gastos com viagens e tempo improdutivo da equipe. “Plataformas especializadas, como o Correspondente Dinâmico, utilizam sistemas automatizados de geolocalização para conectar demandas aos profissionais mais capacitados em cada região”, explica a advogada.



Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, ressalta também que a tecnologia trouxe a oportunidade de ampliar a informação sobre a correspondência jurídica, permitindo que profissionais de outras áreas tenham conhecimento sobre esse apoio.

“As plataformas permitem a geolocalização inteligente, com a distribuição automática de tarefas e o rastreamento em tempo real, com acompanhamento do status de cada diligência. Já os sistemas de validação garantem padrões de qualidade e confiabilidade nos serviços prestados”, pontua Nunes.

A utilização de correspondentes jurídicos também representa uma alternativa que pode ser economicamente viável para profissionais que precisam atuar em múltiplas regiões. “O modelo permite presença simultânea em diferentes localidades, algo oneroso com equipes próprias. Profissionais podem focar em atividades estratégicas de suas especialidades enquanto correspondentes cuidam de questões burocráticas administrativas”, exemplifica a CEO do Grupo Adali.

Aliados para diversas áreas além da jurídica

Para Nunes e Pinheiro, os correspondentes jurídicos são aliados indispensáveis para profissionais que buscam eficiência, redução de custos e atuação nacional.

“Com o apoio da tecnologia, sua atuação tornou-se mais ágil, transparente e estratégica. Investir em correspondentes especializados tem como objetivo garantir competitividade no mercado”, finaliza a CEO do Grupo Adali.

Os especialistas projetam uma expansão contínua dessa modalidade de serviço, especialmente com o avanço de tecnologias que facilitam a comunicação e o monitoramento remoto de atividades.

Para mais informações, basta acessar: https://correspondentedinamico.com.br/