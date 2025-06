Gestores públicos se reúnem em seminário sobre eficiência e transparência

O Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, vai receber nos dias 16 e 17 de junho, deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas para a XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos. O tema que vai direcionar as discussões é: “Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas”. Promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos, o seminário aborda temáticas que envolvem diretamente a gestão pública em todos os seus segmentos, com o objetivo de trazer conteúdos essenciais para a administração das cidades. Neste ano, o seminário será realizado em dois palcos simultâneos (A e B), permitindo uma abrangência maior de temas e agilidade na programação.

“O grande objetivo é contribuir para a boa administração das cidades e, para isso, nada melhor do que a prática do tema do evento: eficiência e transparência. Com isso, temos construído um legado de soluções inteligentes para a gestão pública do nosso Estado”, analisa Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.

Joacy Alves dos Santos Júnior, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), comenta que o evento vai contribuir muito para os gestores municipais - boa parte em seu primeiro ano de mandato. “O seminário se consolida com o firme propósito de oferecer um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da gestão municipal. A qualificação e a atualização constante são ferramentas indispensáveis para a condução eficiente e transparente dos nossos municípios”, avalia o presidente da Aprece.

Enid Câmara, CEO da Prática Eventos, destaca que o tema escolhido para este ano é estratégico para o sucesso dos gestores municipais. “Em tempos de grande evolução tecnológica, com o uso da inteligência artificial e tantas outras ferramentas que facilitam a administração, compreender melhor a dinâmica de cada setor da vida das cidades é o caminho para se chegar à eficiência e à transparência na gestão pública”, analisa.

Na visão de Juraci Muniz, Coordenador Técnico do Seminário Gestores Públicos e Coordenador Geral do Instituto Rui Barbosa (IRB), a ética e a transparência são fundamentais na gestão pública “Com esses dois valores básicos, conseguimos garantir a integridade, a confiança da população e o uso responsável dos recursos em benefício da sociedade. Como consequência, fortalecemos a legitimidade das instituições e a participação cidadã no controle e fiscalização da administração”, reforça Juraci.

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento - inclusive de forma online - basta acessar o endereço eletrônico do seminário (https://gestorespublicos.com.br/) e se inscrever.

