Excedentes da agricultura viram renda com apoio industrial

Em um momento em que os sistemas alimentares passam por transformações urgentes em direção à sustentabilidade, a GlobalFruit, indústria do setor de envase asséptico de bebidas, com sede em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira, se uniu à Cooperativa da Agricultura Familiar do Paraná (ARCOS) para mostrar que é possível alinhar inovação, responsabilidade social e compromisso ambiental em toda a cadeia produtiva. A colaboração envolve o aproveitamento de excedentes agrícolas na produção dos caldos 100% naturais da Vero Brodo, cliente full service da fábrica, transformando ingredientes fora dos padrões estéticos do varejo em insumos de valor e promovendo o consumo consciente.

Ao enxergar o valor desses excedentes e ingredientes fora do padrão estético do varejo, a GlobalFruit encontrou na ARCOS um parceiro ideal para fornecer insumos frescos e de origem responsável à linha de caldos Vero Brodo. Com seu modelo industrial full service, a GlobalFruit atua como um elo entre o campo e a mesa: seleciona insumos, desenvolve produtos e gerencia toda a logística.

A atuação com a ARCOS consolida uma estratégia que une crescimento sustentável e inclusão produtiva. Criada em 2019, a cooperativa movimenta mensalmente cerca de 100 toneladas de frutas, verduras e legumes produzidos por 60 cooperados — sendo 30% mulheres — e já impacta diretamente mais de 250 pessoas na região metropolitana de Curitiba.

“Desde o início, vimos na ARCOS não apenas uma fornecedora, mas uma parceira estratégica para construir uma cadeia mais justa, eficiente e com impacto social real. Ao integrar esse elo à nossa operação full service, conseguimos garantir que cada etapa — da escolha do insumo até o produto final na mesa do consumidor — reflita os valores da Vero Brodo e da GlobalFruit”, afirma Rafael Vaz, coCEO da GlobalFruit.

A parceria exigiu adaptações iniciais: a cooperativa precisou se adequar a exigências industriais, como aperfeiçoar sua estrutura documental, conta bancária jurídica e padrão de entrega dos insumos. “Sabíamos das dificuldades enfrentadas por pequenos produtores, por isso estivemos ao lado deles em cada etapa de ajuste”, complementa.

O impacto já é visível: com a previsibilidade das compras, os produtores da ARCOS registraram aumento de cerca de 15% na renda. Mais do que números, o efeito se reflete em qualidade de vida e no futuro das comunidades. “Ter um cliente fixo como a GlobalFruit nos dá segurança para investir na produção, comprar equipamentos e planejar. E o mais importante: reacende o interesse dos jovens em seguir no campo”, destaca Marcos Dobrinski, presidente da ARCOS.

Sabor, consciência e transformação

A colaboração com a ARCOS é apenas o começo de uma estratégia da GlobalFruit que tem no ESG — sigla para meio ambiente, social e governança — um de seus pilares centrais. Por isso, a empresa prevê expandir esse modelo de relacionamento com outros parceiros da agricultura familiar, priorizando o impacto social positivo e o aproveitamento integral dos alimentos.

“Nosso compromisso vai além das ações internas e se reflete em toda a cadeia de valor: começa com quem planta, colhe e vive da terra. É uma forma de gerar valor com propósito, reduzindo desperdício e fortalecendo quem está na base da produção. Promover inclusão produtiva e dar visibilidade aos pequenos produtores, é tão importante quanto garantir práticas sustentáveis ou uma boa governança”, afirma Raquel Vaz, coCEO da GlobalFruit.

Sobre a GlobalFruit

A GlobalFruit é uma empresa brasileira de co-packing e envase asséptico de bebidas, com mais de 20 anos, localizada na sede em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. Sob a liderança dos irmãos Rafael e Raquel Vaz, desde 2018, a companhia opera com um parque industrial de 110 mil metros quadrados e capacidade produtiva superior a 100 milhões de litros anuais.

A empresa possui os selos FSSC 22000 e ISO 9001, que certifica seus rigorosos processos e padrões de qualidade. Além disso, a empresa tem sido premiada por suas políticas de gestão de pessoas. Em 2023, foi incluída no ranking Great Place to Work Minas Gerais e também foi reconhecida como uma das Melhores Empresas para Mulheres Trabalharem pelo GPTW Mulher. Essas conquistas refletem o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional, qualidade de vida e clima organizacional de seus colaboradores.

Atualmente, além do envase asséptico de bebidas, a GlobalFruit oferece armazenamento de produtos no mesmo segmento; suporte em Pesquisa & Desenvolvimento, que inclui criação de novos produtos, rotulagem e registro e certificações; e a modalidade full service, que envolve desde a compra da matéria-prima ao desenvolvimento de produto.

Website: https://globalfruit.com.br/