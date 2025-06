Setor de suplementos aposta em inovação e fórmulas novas

O mercado de suplementos alimentares no Brasil vive uma fase de transformação. Impulsionado pelo crescimento do interesse por saúde e bem-estar, o setor, que movimentou R$ 6,4 bilhões em 2023, segundo a Yourside, busca se reposicionar para além da performance esportiva, apostando em produtos funcionais, identidade de marca e comunicação acessível.

Um dos nomes que ilustram esse novo cenário é Davi, jovem fundador da marca brasileira Nowhey. Após uma breve experiência como lojista no setor, ele identificou uma saturação de produtos com visual padronizado, nomes genéricos e pouca inovação. “Não via sentido em continuar vendendo os mesmos produtos que todo mundo já oferecia. Queria desenvolver algo novo, com fórmulas exclusivas, rótulos que falassem a língua do consumidor e uma identidade própria”, afirma.

No mercado brasileiro de suplementos, diversas marcas têm adotado estratégias que priorizam a inovação nas fórmulas e uma comunicação mais próxima do consumidor. De acordo com levantamento da Bloomberg Línea, esse comportamento está atrelado à diversificação do público consumidor. Há um movimento de diferenciação, tanto nos nomes e embalagens quanto na proposta de uso, voltada a rotinas diversas e necessidades mais amplas.

Mudanças no posicionamento

Mais do que produtos voltados exclusivamente ao ganho de massa muscular ou perda de peso, cresce a busca por soluções que contribuam com foco, energia, controle do apetite e qualidade do sono. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais (ABIAD), para 85% dos entrevistados, a principal motivação para o consumo de suplementos é a manutenção da saúde e bem-estar.

Com isso, ganha força o desenvolvimento de composições multifuncionais, com ingredientes naturais e menor presença de aditivos genéricos ou estimulantes como a cafeína. De acordo com a consultoria Mintel, consumidores jovens entre 25 e 34 anos representam a maior parcela de interesse por suplementos que associam bem-estar e conveniência no país.

Nesse contexto, marcas como a Nowhey têm investido em produtos com composições exclusivas, voltadas a momentos do cotidiano, como o descanso e a disposição matinal. Segundo Davi, “o consumidor quer praticidade, mas também quer entender o que está consumindo e por quê. Por isso, tudo que lançamos é testado com base em critérios nutricionais e feedback real”.

