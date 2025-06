História de João e Maria gerou um negócio de sucesso

Quem vê o portfólio contendo sopas desidratadas, macarrões proteicos, risotos e feijões com preparos rápidos, sem a necessidade de panela de pressão e sem aditivos, não imagina que a empresa familiar começou há apenas três anos, em Manaus (AM) e entre os fundadores está um casal de menos de trinta anos de idade.

Essa é a história da HolyFoods, que começou com algumas opções de sopas com o nome HolySoup – vendida apenas via e-commerce - e hoje é uma empresa multicategoria vendida em grandes varejistas, além de lojas do comércio eletrônico.

A história de João e Maria do século XXI

Tudo começou em 2022, quando o casal João e Maria trabalhava num e-commerce enquanto os pais Elaine e Fabio possuíam uma loja de produtos naturais em Manaus (AM) e já possuíam experiência nesse mercado.

Com isso, diante da crescente demanda por alimentos saudáveis e práticos, nasceu a HolySoup, uma marca criada com o propósito de descomplicar a alimentação do dia a dia, sem renunciar ao sabor e principalmente saudabilidade. Desde o início, a marca se posicionou como uma aliada na rotina agitada. “Apostamos nas sopas como solução. Uma demanda culturalmente relevante no Norte”, conta Maria Eduarda, Head de Marketing. “Na nossa região é costume tomarmos sopas, caldinhos diariamente, independentemente de estar frio ou calor”, explica.

Sendo assim, a Holy, como é carinhosamente chamada internamente e pelos seus clientes, rapidamente conquistou uma base fiel de clientes no e-commerce e no digital pela sua inovação ao oferecer refeições com ingredientes desidratados e naturais, sem nenhum aditivo químico ou conservantes na composição e prontos apenas com água.

Crescimento acelerado e resultados arrojados

O resultado foi imediato: ao lançar cinco sabores de sopas - da Vovó, Detox, Creme Verde, Low Carb e Imunidade - o faturamento do primeiro mês foi de R$ 600 mil reais, vendendo todo o estoque em sete dias. O segundo mês, então, mostrou que estavam no caminho certo: a marca ultrapassou os sete dígitos, com faturamento de R$ 1,6 milhão. “Não tínhamos estrutura adequada, fazíamos o despacho do sítio da mãe de um dos sócios”, lembra a empreendedora.

Um ano depois, iniciou sua expansão para o mercado B2B. E, em 2023, a Holy alcançou 300.000 pedidos e 3 milhões de produtos vendidos. “Foi aí que consolidamos nosso propósito de oferecer praticidade e saúde, além de atingirmos um amadurecimento, tanto para a empresa quanto para todos os sócios”, afirma João, Head de E-commerce.

O crescimento acelerado impulsionou mudanças estruturais: a marca passou a operar com fábrica própria, novo centro de distribuição e uma linha de produtos cada vez mais robusta. Entre os destaques, estão a primeira sopa com melatonina do Brasil e os macarrões proteicos, que ampliaram o portfólio e atraíram novos públicos.

Em 2025, ao completar três anos, a empresa passou por um processo de rebranding e se transformou na HolyFoods — uma marca multicategoria que deseja estar presente em todos os momentos da alimentação dos brasileiros.

Hoje, o Centro de Distribuição está em Santos (SP), a logística em Extrema (MG), o call center em Manaus (AM) e o escritório no Bioma Hub em São Paulo (SP). Além disso, sua presença está em grandes redes e marketplaces como Sam’s Club, VerdeMar, Super Nosso, Covabra, Rappi, Amazon, Daki, Shopper, Prezunic, Zona Sul, entre outros, além do e-commerce.

O portfólio expandiu consideravelmente e é composto por diferentes submarcas como as sopas, os macarrões e, agora, os feijões temperados e desidratados. “Tudo com o mesmo propósito que deu origem à marca: criar soluções nutritivas, práticas e verdadeiras para quem busca equilíbrio, menos tempo na cozinha e mais tempo para si”, finalizam os sócios.

Website: https://holyfoods.com.br/