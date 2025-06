EBC Financial Group Lança mais de 100 CFDs de ETF dos EUA, Fortalecendo a Diversificação para Clientes Globais

LONDRES, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) anunciou o lançamento de mais de 100 novos CFDs de Fundos Negociados em Bolsa (ETF) listados nos EUA, expandindo seu conjunto de produtos de vários ativos e oferecendo ao cliente global um acesso mais profundo a oportunidades de negociações diversificadas e temáticas. O lançamento destaca o compromisso contínuo do EBC em fornecer ferramentas de nível institucional em todas as classes de ativos, sustentadas por flexibilidade, transparência e eficiência.

A nova oferta inclui ETFs listados na NYSE e na NASDAQ, emitidos pelos principais gestores de ativos, como Vanguard, iShares (BlackRock) e State Street Global Advisors. A cobertura temática abrange uma ampla gama de narrativas macro e setoriais globais.

“Essa expansão reflete nossa visão de unir o design inteligente de produtos com a relevância do mercado”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. “Os novos produtos são uma evolução natural para os traders que buscam exposição direcionada com maior flexibilidade estratégica. A EBC está criando um ecossistema que capacita a precisão e o desempenho.”

Acesso Temático Com Flexibilidade Tática

Os instrumentos adicionais vinculados a ETF cobrem uma variedade de exposições de mercado, incluindo alocações geográficas como o ETF iShares MSCI Brasil; estratégias focadas em renda fixa como o iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund; e índices baseados em setores ou commodities tal como o United States Oil Fund LP e o Vanguard Health Care ETF. Outros temas incluem cestas relacionadas a dividendos, ações de média capitalização e rastreamento de índice baseado em estilo.

Esses desenvolvimentos refletem o interesse mais amplo do setor em instrumentos que refletem as tendências na alocação de ativos sem a propriedade direta dos títulos subjacentes. Em muitos mercados, os produtos de índice inclinados para o setor e baseados em estilo estão ganhando relevância com os participantes em busca de maneiras flexíveis de se alinhar com as narrativas globais.

Historicamente, os ETFs que acompanham ciclos econômicos específicos - como recuperações de commodities ou recuperações de mercados emergentes - demonstraram diferenciação de desempenho. O iShares MSCI Brazil ETF, por exemplo, superou notavelmente o S&P 500 durante o período de recuperação pós-pandemia em 2021, destacando como os instrumentos temáticos podem divergir de índices amplos dependendo dos ciclos de mercado.

Essas adições servem como ideias de negociações independentes e instrumentos complementares em conjunto com a linha de produtos existente do EBC, permitindo a estruturação avançada de portfólio e negociação temática.

Exposição Mais Inteligente: Alavancagem, Shorting e Eficiência de Custos em Um Produto

Em comparação com os investimentos diretos em ETF, ele oferece várias vantagens importantes, pois os traders se beneficiam de uma estrutura de custos simplificada, sem taxas tradicionais de gestão de fundos ou comissões de corretoras. A flexibilidade para assumir posições longas e curtas permite a negociação estratégica, independentemente da direção do mercado, enquanto o uso de alavancagem aumenta a eficiência do capital e o potencial de retorno. Essas negociações são executadas em tempo real em plataformas aprovadas pelo EBC, fornecendo acesso contínuo a oportunidades de mercado.

Durante os principais ciclos do mercado, por exemplo, a recuperação pós-pandemia em forma de V de 2021 - certos ETFs temáticos, como o ETF iShares MSCI Brazil, superaram significativamente os índices mais amplos, como o S&P 500. Nosso portfólio permite que os traders participem de tendências semelhantes, adaptando-se rapidamente às mudanças na dinâmica do mercado com precisão e velocidade.

Primeiros Passos

Esses produtos podem ser acessados por meio de registro em www.ebc.com para uma negociação simulada ou ao vivo.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acessoàamplas oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com várias premiações, o EBC está comprometido em manter os padrões éticos. Ele é licenciado e regulamentado em suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, o EBC oferece serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Por meio da sua parceria com a United to Beat Malaria (Unidos para Combater a Malária), a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. O EBC também apoia a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

