BIC presente na Bienal Rio 2025 destaca escrita e criação

Em 2025, uma das marcas mais conhecidas no setor de papelaria marcará presença na Bienal do Livro do Rio de Janeiro com um estande que busca promover experiências voltadas à escrita, leitura e imaginação. Patrocinadora oficial da edição, a organização reforça seu posicionamento em temas relacionados à educação e à criatividade.

Entre os dias 13 e 22 de junho, o público visitante poderá acompanhar ações inéditas. Destaques incluem a linha voltada ao público infantil, o projeto que reinterpreta um clássico da literatura mundial e uma campanha sobre expressão individual, com ativações exclusivas no Pavilhão das Artes.

A campanha “Sua Maior Expressão Tá Numa BIC” tem como proposta celebrar a originalidade por meio da escrita. Com foco em inovação e conexão com diferentes públicos, a iniciativa inclui os últimos lançamentos de novas versões de instrumentos de escrita, além de conteúdos digitais desenvolvidos com influenciadores. A ação ainda conta com uma ativação presencial na Bienal, na qual visitantes participam de um quiz digital que indica qual tipo de caneta reflete sua identidade criativa. O resultado é exibido em tempo real.

O espaço no stand da Bienal voltado ao público infantil oferecerá atividades interativas com lápis de cor, realidade aumentada e oficinas de arte. A nova linha de colorir foi desenvolvida com materiais não tóxicos, design lúdico e cores vibrantes. Parte da programação será conduzida por artistas do coletivo Chiaroscuro Studios, com oficinas de tirinhas, quadrinhos e lettering.

Brindes também estão previstos para os participantes, como lápis, bottons e uma coroa comemorativa.

Outra atração que contempla a participação da marca na Bienal é a campanha que homenageia os 75 anos de um dos produtos mais reconhecidos da empresa. A ação reescreveu, com auxílio de um robô dotado de inteligência artificial (IA), a obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Todo o manuscrito foi produzido com apenas uma unidade do produto e resultou em 212 páginas. Na Bienal, os visitantes poderão assistir ao vídeo do projeto e interagir com uma réplica em tamanho ampliado do livro.

De acordo com Rodrigo Iasi, Diretor de Marketing BIC Brasil e Argentina, o objetivo da presença no evento é reforçar o vínculo com a cultura e as novas gerações. Segundo ele, a Bienal é um espaço onde “ideias ganham forma e a criatividade encontra novas vozes”.

