Rigaku lança analisador Raman portátil com 1064 nm de quarta geração para análise de ameaças químicas na IAFC HAZMAT 2025

A Rigaku Analytical Devices, uma divisão da Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; Presidente e Diretor Executivo: Jun Kawakami), anunciou o lançamento de sua quarta geração de analisadores Raman com 1064 nm, a série Icon que apresenta aperfeiçoamentos na análise de ameaças químicas para aplicações de segurança e proteção. O primeiro da série, o Icon-X, será exibido na Conferência Internacional de Equipes de Resposta a Materiais Perigosos (HAZMAT), organizada pela Associação Internacional de Chefes de Bombeiros (IAFC), em Baltimore, MD, EUA, de 13 a 14 de junho de 2025. A partir de 13 de junho, começaremos a promover vendas internacionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250612691913/pt/

Icon-X Image

O Icon-X é o primeiro analisador Raman com 1064 nm a oferecer análise químicaàdistância, permitindo aos usuários analisar substâncias potencialmente perigosas a uma distância segura. Isto é essencial para militares, socorristas, equipes de emergência e proteção de fronteiras que podem estar potencialmente expostas a ameaças explosivas, como dispositivos explosivos improvisados ??(IEDs), explosivos caseiros (HMEs) e ameaças químicas. Este novo recurso opcional também reduz a necessidade de coleta de amostras, que consome muito tempo, e permite que os socorristas avaliem os riscos sem interromper o processo.

Além da nova capacidade de separação, o Icon-X contém uma biblioteca abrangente de agentes de guerra química (AQCs), explosivos, narcóticos, produtos químicos industriais tóxicos, precursores, agentes de corte e muito mais. O Icon-X apresenta um formato mais ergonômico, com melhorias em todas as áreas quanto às gerações anteriores, incluindo:

Uso da mais recente tecnologia para melhor processamento

Teclado iluminado e tela sensível ao toque maior e mais responsiva para uso mais fácil

Capacidade opcional de GPS para marcar dados de varredura críticos para gestão de frota e exploração de locais sensíveis

Câmera de 13 MP atualizada com flash LED para imagens mais nítidas

Cumpre a norma MIL-STD-810H de durabilidade, passando por testes de choque, pressão e temperaturas extremas. Também possui certificação IP68, que o torna totalmenteàprova de poeira e água, sendo ideal para ambientes difíceis e uso em descontaminação.

Novos acessórios para expandir aplicações, como uma sonda esférica para escanear o interior de um recipiente profundo

À medida que as redes criminosas se tornam mais sofisticadas, com acesso facilitado a produtos químicos e receitas perigosas, a necessidade de tecnologia de ponta para os socorristas nunca foi tão importante. Baseado no sucesso das gerações anteriores de tecnologia Raman portátil com 1064 nm da Rigaku, a série Icon oferece aos usuários resultados confiáveis, permitindo respostas mais rápidas, enquanto os protege da exposição. O uso da tecnologia Raman de 1064 nm permite que os usuários escaneiem embalagens translúcidas e identifiquem substâncias sujas ou misturadas sem problemas de fluorescência, um problema comum em tecnologias Raman mais antigas.

"Ao desenvolver a série Icon, consideramos os anos de comentários recebidos de nossa rede mundial de usuários e parceiros Raman com 1064 nm", disse o Dr. Michael Hargreaves, Vice-Presidente de Ciência e Tecnologia da Rigaku Analytical Devices."Isto nos permitiu levar uma tecnologia comprovada e acessível em campo ao próximo nível, e expandir de fato as capacidades da espectroscopia Raman portátil.

O Rigaku Icon-X será demonstrado no estande 314 no IAFC Hazmat Show em Baltimore, MD, EUA, de 13 a 14 de junho de 2025.

O Rigaku Icon-X se une ao premiado conjunto de analisadores CQL com 1064 nm da Rigaku e conta com o suporte dos canais internacionais de vendas e distribuição da Rigaku. Para mais informações sobre o Icon-X, acesse www.rigakuanalytical.com.

Sobre o Rigaku Group

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do Rigaku Group vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente seus principais campos de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários de 9 operações internacionais, a Rigaku é uma parceira de soluções no setor e institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior chegou a cerca de 70%, enquanto sustenta uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências biológicas para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "para melhorar nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas.”

Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

Sobre a Rigaku Analytical Devices

A Rigaku Analytical Devices é pioneira em espectroscopia Raman portátil com 1064 nm. Nossos produtos contam com a confiança de departamentos de segurança pública, agências governamentais e especialistas em segurança para identificar ameaças químicas. O setor farmacêutico conta conosco para o controle de qualidade. Na Rigaku, visamos apoiar nossos clientes com nossa experiência mundial e desenvolver soluções inovadoras que apresentem desempenho otimizado, mitiguem novas ameaças químicas e sejam sempre confiáveis ??e econômicas. Nossos produtos robustos oferecem precisão e suporte incomparáveis ??para resultados rápidos com qualidade de laboratório, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para mais informações, acesse http://www.rigakuanalytical.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250612691913/pt/

Contato de imprensa:

Sawa Himeno

Chefe do Departamento de Comunicações, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp

Tel.: +81 90 6331 9843

Jen Lynch

Diretor de Marketing, Rigaku Analytical Devices

Wilmington, MA USA

handhelds@rigaku.com

Tel.: +1 781-328-1024