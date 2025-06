Andersen Consulting adiciona Sidat Hyder Morshed à sua plataforma por meio de acordo de colaboração

A Andersen Consulting firma um acordo de colaboração com a Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder), uma empresa especializada em consultoria de gestão e serviços de tecnologia, fortalecendo sua capacidade global e expandindo sua presença em um mercado emergente.

Fundada em 1986, a Sidat Hyder oferece inúmeros serviços, incluindo consultoria estratégica e de gestão, consultoria em RH, recrutamento e terceirização, além de consultoria financeira. A empresa atende a um portfólio diversificado de clientes em setores como serviços financeiros, energia, manufatura, telecomunicações e setor público.

“Tendo atuado anteriormente como um escritório de representação da Arthur Andersen no Paquistão, temos um profundo compromisso com a qualidade, a transparência e o melhor serviço da categoria — valores que também estão profundamente enraizados na cultura da Andersen Consulting”, disse Waqar Hyder, CEO da Sidat Hyder. “Como uma empresa colaboradora, agora integramos uma plataforma global que aprimora nossa capacidade de ampliar nosso impacto e oferecer soluções globais e multidisciplinares aos nossos clientes.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "A liderança demonstrada e a capacidade adicional de Sidat Hyder os tornam a opção natural para a nossa plataforma de consultoria. Em conjunto, planejamos consolidar o setor de consultoria, combinando o vasto conhecimento local a capacidade global, auxiliando os clientes a enfrentar os desafios atuais no ambiente empresarial".

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto diversificado de serviços que abrangem a estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, assim como soluções de capital humano. A Andersen Consulting está inserida no modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, experiência internacional em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

