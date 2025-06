Empresa ressalta a importância do marketing pessoal para o eletricista

Os eletricistas desempenham papel fundamental na hora de fazer a execução da instalação elétrica e até mesmo ao realizar a manutenção de sistemas já existentes sejam eles em indústrias, residências ou obras comerciais.

No mercado atual bastante competitivo, quem se destaca não é só o profissional que entende de instalação elétrica, mas também aquele que sabe apresentar seu trabalho de forma clara e confiável. Por isso, desenvolver estratégias de marketing pessoal é um diferencial e uma ferramenta essencial para o eletricista prosperar em sua carreira.

“O marketing pessoal é fundamental porque ajuda o eletricista a se destacar no mercado, mostrando profissionalismo, credibilidade e construindo uma reputação positiva. Isso aumenta as chances de ele ser lembrado e indicado por clientes. Além disso, um profissional que se comunica bem ganha mais visibilidade e confiança”, ressalta Fábio Ferrara, gerente de marketing da COBRECOM.

De acordo com o professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM, o marketing pessoal ainda permite que o eletricista mostre seu valor antes mesmo do cliente contratá-lo. Também ajuda o profissional a comunicar seus diferenciais, ganhar mais confiança, apresentar melhor o seu portfólio, e aumentar suas chances de ser contratado.

Imagem positiva

Segundo Fábio Ferrara, manter apresentação pessoal e uniforme limpos, ser pontual, investir em comunicação clara e educada, divulgar certificações e cursos, e mostrar exemplos de trabalhos realizados são dicas essenciais para construir uma boa imagem.

Além disso, o profissional deve sempre buscar feedbacks para aprimorar o atendimento, investir em cursos de atualização, usar uma comunicação clara e transparente e firmar parcerias com marcas de referência do setor elétrico.

“Também é importante que o eletricista mantenha redes sociais atualizadas com fotos de obras (com autorização dos proprietários), depoimentos de clientes e dicas de instalação elétrica, além de informar em todos os seus orçamentos que utiliza somente marcas de produtos elétricos de qualidade e segurança reconhecidas”, indica Hilton Moreno.

O consultor técnico da COBRECOM também esclarece que o eletricista deve escutar com atenção todas as informações que o cliente precisa e, ao elaborar o orçamento, deve explicar claramente o motivo de cada item, mostrar experiências anteriores parecidas com a do cliente, ter um modelo de orçamento organizado e com valor justo, ser transparente nos prazos e valores, além de demostrar preocupação com a satisfação e a segurança do proprietário e dos outros usuários da obra.

“O eletricista deve falar termos técnicos somente quando necessário e nunca deve prometer o que não pode cumprir. Além disso, o marketing pessoal não é sobre ‘vender uma imagem falsa’, mas sim sobre valorizar a imagem real de um bom profissional. No caso do eletricista, é mostrar que ele vai além da parte técnica: ele é um parceiro confiável, que entrega segurança e eficiência. Quanto melhor for sua comunicação e presença, mais chances terá de crescer profissionalmente.”, atesta Hilton Moreno.

Capacitação

A capacitação e atualização profissional contínuas são indispensáveis para todos os profissionais que atuam com instalação elétrica, já que o setor está em constante evolução, impulsionado por novas tecnologias, como sistemas fotovoltaicos, automação residencial, entre outros; que não apenas criam demandas, mas também exigem maior especialização e entendimento técnico.

“Apresentar para os seus clientes toda a sua qualificação profissional, os cursos e atualizações realizados, também é uma ação de marketing pessoal importante, pois comprova competência, transmite confiança e destaca o profissional no mercado”, afirma Fábio Ferrara.

Segundo Hilton Moreno, ao comprovar sua formação profissional e experiência, o eletricista transmite autoridade e experiência prática, o que diferencia o profissional dos demais e justifica o valor cobrado.

“Um documento importante que atesta a capacitação do eletricista é a Carteirinha Digital da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Para obter o documento, o profissional deve concluir um curso com base nas normas da ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, composto por sete módulos desenvolvidos e ministrados pelo professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno; e que podem ser acompanhados on-line na plataforma ‘Choque Elétrico Mata’”, ressalta Fábio Ferrara.

Divulgação do trabalho

Entre as principais ações para o eletricista divulgar o seu trabalho e conseguir mais clientes estão: criar e manter perfis nas redes sociais com fotos dos serviços realizados; pedir indicações e depoimentos aos clientes satisfeitos; participar de grupos de bairro, condomínio ou comunidades on-line; distribuir cartões de visita em lojas de material elétrico; e criar um perfil no Google Meu Negócio para ser encontrado nas buscas locais.

“Ter redes sociais também é importante para divulgação, pois funcionam como uma vitrine digital e permitem que novos clientes conheçam o trabalho do eletricista, vejam fotos reais de instalações e acompanhem o profissional no dia a dia. Além disso, depoimentos e resultados concretos nas redes geram prova social, que é uma das formas mais poderosas de atrair novos clientes. Pessoas confiam em outras pessoas. E mostrar depoimentos e o trabalho do eletricista em vídeo traz ainda mais impacto e autenticidade”, informa Hilton Moreno.

Fábio Ferrara lembra que um serviço de qualidade é excelente propaganda, pois clientes satisfeitos tendem a indicar e contratar novamente, formando uma rede de confiança. Além disso, o marketing pessoal é uma construção diária, que envolve dedicação, ética, atualização e relacionamento. Eletricistas que investem nessa estratégia crescem profissionalmente e se tornam referência no setor.

“Outras ações que o eletricista pode fazer para que ele seja sempre lembrado pelos seus clientes são: manter contato pelo WhatsApp em datas importantes como aniversário ou fim de ano; criar um grupo ou lista de transmissão com dicas rápidas sobre segurança elétrica; entregar um cartão com QR Code para contato rápido; deixar um brinde como ímã de geladeira, régua de tomada com o nome dele; entre outros”, sugere Hilton Moreno.

