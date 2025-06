Novo estudo revela que o monitoramento contínuo da função cerebral Masimo SedLine® oferece benefícios significativos durante a anestesia pediátrica

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje as descobertas do ensaio clínico randomizado, publicado no JAMA Pediatrics, no qual a Dra. Yasuko Nagasaka e seus colegas da Universidade Médica Feminina de Tóquio demonstraram a eficácia da anestesia orientada por eletroencefalograma (EEG), utilizando o Monitoramento Contínuo da Função Cerebral Masimo SedLine® para aprimorar a administração da anestesia em crianças que serão submetidasàcirurgias.1 Os pesquisadores descobriram que o uso do SedLine levou a uma redução significativa na quantidade de um anestésico inalatório comumente usado (sevoflurano), necessário para manter a sedação em pacientes pediátricos, reduzindo sua exposição ao medicamento. Em contrapartida, os pacientes apresentaram uma taxa significativamente inferior de delírio de emergência anestésica pediátrica, ou PAED, que, em geral, se manifesta em confusão, agitação ou alucinações durante a recuperação. Comparativamenteàprática padrão, as crianças monitoradas com SedLine também recuperaram a consciência mais rapidamente e puderam receber alta com maior segurança para a unidade de recuperação pós-anestésica, ou SRPA, mais cedo – uma economia de tempo que, segundo os pesquisadores, pode representar uma redução adicional dos custos. Resumindo, os pesquisadores constataram que o Masimo SedLine contribuiu para a melhoria da anestesia pediátrica, tornando-a mais segura, eficiente e economicamente viável.

As crianças monitoradas com SedLine tiveram uma média de 1,4 horas a menos de exposição ao sevoflurano, além de uma taxa de incidência de PAED 14% menor. Em média, recuperaram a consciência 53% mais rápido e receberam alta da SRPA 48% mais rápido. O tempo economizado resultou em uma economia de custos estimada de US$ 240 a US$ 920 por paciente.

O PAED é uma complicação recorrente e clinicamente relevante em anestesia pediátrica,2 sendo frequentemente associado a sofrimentos de curto prazo entre pacientes pediátricos, pais e equipe. Alguns dos comportamentos pós-operatórios negativos podem persistir por semanas ou meses.3 Foi demonstrado que a exposição prolongada a anestésicos voláteis comumente usados, como o gás sevoflurano, pode contribuir para o PAED.4 Segundo a prática padrão atual, uma quantidade fixa de sevoflurano, concentração alveolar mínima (CAM) de 1,0, é utilizada para manter a anestesia pediátrica, mas, como é observado pelos autores, essa quantidade pode ser excessiva.5 A Dra. Nagasaka e sua equipe chegaramàconclusão de que, ao utilizar o EEG bilateral – em particular as formas de onda e os espectrogramas de matriz espectral de densidade multitaper (DSA) exibidos pelo Masimo SedLine – para orientar a titulação de sevoflurano, a quantidade necessária para induzir e manter a sedação adequada poderia ser reduzida, resultando na diminuição da incidência de PAED.

No estudo, crianças de 1 a 6 anos programadas para cirurgia eletiva que requeria pelo menos 30 minutos de anestesia geral no maior hospital infantil do Japão foram aleatoriamente designadas para um grupo experimental (n=91), cuja anestesia foi guiada pelo Masimo SedLine, ou um grupo de controle (n=86), cuja anestesia foi guiada usando a prática padrão, ou seja, uma dose fixa de sevoflurano de 1,0 CAM. Os pesquisadores registraram a quantidade de exposição ao sevoflurano em cada paciente e o tempo decorrido entre eventos relevantes, como intubação, extubação, chegada e alta da SRPA e o despertar da anestesia. Todos os pacientes foram avaliados quanto ao PAED por profissionais de saúde que não sabiam a designação do tratamento, utilizando uma escala padrão.

Os pesquisadores constataram que a incidência de PAED foi significativamente inferior entre os pacientes do grupo SedLine, afetando 21% dos pacientes, em comparação com 35% dos pacientes do grupo controle (p=0.04). Os pacientes do grupo SedLine foram expostos a uma quantidade significativamente menor de sevoflurano, em média, 1,4 horas de CAM. Eles foram extubados mais rapidamente, em média, em 3,3 minutos, recuperaram a consciência mais rapidamente, em média, em 21,4 minutos, e tiveram alta da SRPA mais cedo, em média, em 16,5 minutos. Os pesquisadores estimaram que a redução de aproximadamente 20 minutos no tempo de permanência na sala de cirurgia e na SRPA pode representar uma economia de custos de US$ 240 a US$ 920 por caso.

Os autores concluíram que a “utilização da anestesia geral guiada por EEG reduziu a exposição ao sevoflurano e ao delírio de emergência da anestesia pediátrica em crianças, com um despertar mais rápido e menor tempo de permanência na unidade de recuperação pós-anestésica. Os achados sugerem que concentrações elevadas de sevoflurano para indução, seguidas do uso contínuo de sevoflurano a 1,0 CAM para manutenção, podem ser excessivas”.

Também observaram que “com o monitoramento de EEG, pais e responsáveis ??podem ficar tranquilos de que os profissionais de saúde podem fazer um esforço ativo para reduzir e minimizar a exposição de uma criança a medicamentos anestésicos”.

Um estudo semelhante realizado em 2022 por Long et al. - um dos primeiros a investigar o impacto da anestesia guiada por EEG em crianças submetidas a cirurgias - revelou que os pacientes pediátricos monitorados com SedLine apresentaram uma redução significativa dos padrões de EEG de inatividade cerebral profunda, também conhecida como supressão de surtos. A supressão de surtos também foi associada a resultados adversos, incluindo delírio pós-operatório.6

Yasuko Nagasaka, professora de anestesia na Universidade Médica Feminina de Tóquio e autora sênior do novo estudo, comentou: “Apesar de a anestesia geral ser necessária para pacientes pediátricos submetidos a cirurgias, pais e responsáveis podem manifestar preocupações quantoàexposição de seus filhos a medicamentos anestésicos. Agora, podemos transmitir segurança ao explicar que avanços tecnológicos na medicina, como o tratamento anestésico orientado por EEG, contribuem para minimizar a exposição anestésica, reduzindo potencialmente a incidência de delírio de emergência em crianças (DEAP) e ajudando no despertar e recuperação mais rápidos da inconsciência.”

“É importante reconhecer que aumentar a profundidade da anestesia é relativamente fácil de aprender”, disse o Dr. Nagasaka. “Por outro lado, para desenvolver a confiança e a capacidade de diminuir a anestesia de maneira segura, é necessário um entendimento mais profundo. Nossos achados podem representar um significativo progresso na melhoria da nossa prática clínica, o que pode resultar na criação de diretrizes para o monitoramento por EEG em áreas pediátricas. Eventualmente, isso poderá tornar a monitorização por EEG obrigatória durante a anestesia geral no futuro. No entanto, o treinamento abrangente em anestesia guiada por EEG deve ser considerado um próximo passo crucial para toda a comunidade anestésica.”

Dean Kurth, médico anestesiologista assistente no Hospital Infantil da Filadélfia e professor de Anestesiologia e Medicina Intensiva na Faculdade de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, acrescentou: “O presente estudo de Miyasaka et al. confirma a crescente percepção de anestesiologistas pediátricos em todo o mundo de que há um aumento significativo na utilização de anestésicos em crianças do que o necessário, o que tem implicações adversas. Como os autores demonstram, os dados de EEG do SedLine podem auxiliar os médicos a fornecerem doses mais precisas de anestésicos para cada criança e a melhorar os resultados”.

