Dove distribui amostras do novo Óleo de Banho Glicerinado

Para fomentar a experimentação do novo Óleo de Banho Glicerinado, Dove lança uma ação com distribuição de amostras grátis. Por tempo limitado, consumidores de todas as regiões do Brasil poderão conhecer a novidade, que amplia o portfólio da marca e chega com a proposta de completar a rotina de autocuidado e bem-estar.

A participação requer inscrição no site Primeira Caixa. Após a confirmação, o consumidor deve se dirigir a uma loja da Droga Raia ou Drogasil participante mais próxima, apresentar um print da página de cadastro finalizado e retirar gratuitamente sua amostra do novo Dove Óleo de Banho Glicerinado.

A ação integra a campanha 'Se faltam palavras, é #BanhoDove', que aborda como a experiência sensorial do produto, como textura e fragrância, impacta a experiência do uso. A estratégia busca associar o conceito da campanha à vivência prática com o produto, alinhando-se ao posicionamento da marca.

Para tangibilizar o mote da ativação, Dove convidou a influenciadora Lara Akel (@laraakel) para apresentar a promoção e destacar os benefícios de Dove Óleo de Banho Glicerinado.

“A iniciativa da distribuição das amostras é um convite para que as pessoas conheçam de perto Dove Óleo de Banho Glicerinado, contribuindo para a experimentação do produto. Além de ser uma oportunidade de aproximar ainda mais a marca do público, conseguimos reforçar a presença da categoria de sabonetes nos pontos de venda de forma relevante”, afirma Mariana Krause, gerente de Marketing de Dove.

Serviço:

Dove distribui amostras grátis do novo Óleo de Banho Glicerinado. Para participar, é necessário realizar o cadastro no site da ação, apresentar um print da página e retirar o produto em uma loja Droga Raia ou Drogasil participante, enquanto durarem os estoques.

Cada amostra possui 15ml e é limitada a uma unidade por CPF, enquanto durarem os estoques. Prazo de retirada de até 30 dias.

Mais informações estão disponíveis no site da ação.

Website: https://primeiracaixa.com.br/beneficio/unilever-dove/doveoleodebanho