Golpes no Dia dos Namorados podem gerar R$?72,8 milhões em fraudes em 2025

O Dia dos Namorados configura-se como a segunda data mais importante para o e?commerce brasileiro, com previsão de 5,1 milhões de pedidos entre 1 e 12 de junho de 2025. Desse total, estima-se que 58,1 mil transações sejam alvo de tentativas de fraude, totalizando R$?72,8 milhões em ofertas falsas ou cobranças indevidas, conforme projeção da ClearSale. Nesse cenário, vale destacar que mulheres realizam cerca de 80?% das compras on-line, de acordo com levantamento da Linx em parceria com a CNDL.

Paralelamente, estudo da NordVPN revela que grande parte dos aplicativos, especialmente os de relacionamento, solicitam permissões excessivas sem justificativa funcional, o que aumenta o risco de fraudes. A pesquisa identificou que 87?% dos apps para Android e 60?% dos aplicativos iOS requerem acesso a funções desnecessárias, sendo que 42?% das permissões envolvem controle de atividades fora do app, 37?% acesso à localização, 35?% câmera, entre outros. No Brasil, apps de relacionamento, entre eles Tinder, estão entre os que mais pedem permissões irrelevantes, o que favorece perfis falsos e golpes por meio de remoção de dados ou invasão de contas .

Além disso, aplicativos de namoro estão entre os que mais solicitam permissões no sistema Android, com média de seis permissões consideradas desnecessárias por app. O levantamento analisou os aplicativos mais populares em diferentes categorias e identificou que, em geral, cerca de 20% das permissões solicitadas não são essenciais para o funcionamento básico dos serviços, o que pode ampliar os riscos de coleta indevida de dados sensíveis.

Na dark web, também há sinais de intensificação dos golpes românticos: buscas por termos como “romance” e “Tinder”, apresentaram variações de volume nas buscas em junho de 2024, conforme monitoramento da NordStellar. Esse indicativo demonstra que golpistas aproveitam a vulnerabilidade emocional típica da data para intensificar ataques, como pontua Maria Eduarda Melo, Country Manager da NordVPN no Brasil: “É uma forma de explorar a maior vulnerabilidade emocional das vítimas durante o período”.

As fraudes envolvem diferentes modalidades: phishing por e?mail e SMS, e?commerces falsos, golpes de romance, malware via “cartão virtual”, apps de namoro abusivos, falsas entregas, anúncios relâmpago em redes sociais, perfis clonados de influenciadores, SMS de recuperação de conta e armadilhas com QR Code.

No phishing por e?mail e SMS, golpistas enviam links que simulam varejistas ou bancos, induzindo o usuário a inserir dados sensíveis. Já nos e?commerces falsos, promoção de produtos resulta em cobrança com ausência de entrega, além do uso indevido dos dados bancários. No golpe de romance, perfis falsos criam vínculos emocionais para pedir dinheiro devido a supostas emergências médicas ou pessoais. No caso do cartão virtual, a pessoa clica em anexos infectados, permitindo a instalação de malware.

Alguns aplicativos de relacionamento podem solicitar permissões extensas que possibilitam o acesso a dados do dispositivo sem necessidade clara. Mensagens sobre entregas podem conter links para sites falsos que imitam transportadoras. Anúncios com ofertas-relâmpago podem apresentar descontos enganosos. Perfis de influenciadores podem ser clonados para direcionar usuários a páginas maliciosas. Mensagens SMS de recuperação podem incluir tokens falsos que permitem o acesso não autorizado a contas. QR Codes podem redirecionar a sites fraudulentos com o objetivo de coletar dados bancários.

Para mitigar riscos de segurança digital, recomenda-se adotar as seguintes práticas: verificar a autenticidade do remetente de mensagens; evitar clicar em links desconhecidos; digitar manualmente endereços de sites; ativar a autenticação em dois fatores; revisar permissões antes de instalar aplicativos; manter sistemas operacionais e antivírus atualizados; utilizar cartões virtuais ou serviços intermediários de pagamento, como o PayPal; verificar a reputação de sites e lojas; realizar chamadas de vídeo e encontros presenciais antes de estabelecer confiança com perfis on-line; escanear QR Codes apenas de fontes confiáveis e usar leitores que alertem sobre URLs suspeitas.

A adoção conjunta dessas medidas pode contribuir para a prevenção de fraudes financeiras. A utilização de recursos tecnológicos de segurança, associada ao acesso a informações claras sobre práticas de golpe, pode dificultar a ação de fraudadores, especialmente em períodos de maior atividade comercial.