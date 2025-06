Felipe Avancini orienta brasileiros sobre mobilidade global

Com o celular na mão e uma trajetória real para compartilhar, Felipe Avancini — conhecido nas redes sociais como @heynego — atua na produção de conteúdos digitais voltados à mobilidade internacional, compartilhando informações e experiências relacionadas à vida no exterior. Natural do Brasil e também cidadão italiano, atualmente radicado na Itália, ele atua em plataformas digitais, oferecendo conteúdos direcionados a brasileiros sobre temas ligados à vida no exterior, especialmente processos de adaptação à realidade europeia.

Felipe utiliza as plataformas digitais para compartilhar sua rotina e publicar dados sobre cidadania, vistos e planejamento relacionados à mobilidade internacional. Produz materiais voltados a brasileiros que vivem em diferentes países da Europa.

Felipe afirma que seu trabalho tem como foco a divulgação de informações sobre mobilidade internacional e adaptação em outros países. “Minha missão é traduzir o que aprendi na prática em conteúdos acessíveis, que ajudem outras pessoas a construírem uma vida no exterior com mais segurança e clareza de caminho”, pontua.

A atuação digital de Felipe Avancini é acompanhada por instituições e profissionais da área migratória. Em 2023, participou como convidado do evento “Brasileiros Inspiradores na Europa”, realizado na Itália, um encontro de networking e formação de brasileiros empreendedores no continente. Em 2024, integrou a equipe de organização do evento, junto a representantes da comunidade. O encontro reúne anualmente participantes de Portugal, Suíça, Itália, Espanha, França, entre outros países.

Felipe participou do podcast "A Vida Lá Fora", em episódio que possui mais de 102 mil visualizações. O programa se volta a influenciadores e líderes brasileiros na Europa, tratando de trajetórias profissionais, comunicação digital e estratégias de produção de conteúdo para migrantes brasileiros.

Atualmente, Felipe possui mais de 82 mil seguidores e milhares de visualizações no Instagram, rede onde compartilha sua trajetória, atuação como comunicador e conteúdos direcionados ao público migrante brasileiro, em especial influenciadores e líderes na Europa.

“Quando falo de mobilidade global, não é apenas sobre mudar de país — é sobre mudar de mentalidade. Meu conteúdo busca empoderar brasileiros no exterior para que encontrem pertencimento e propósito onde estiverem”, destaca Felipe.

Nos últimos meses, houve aumento no número de seguidores e interações em suas plataformas digitais, em contexto de interesse relacionado à mobilidade internacional e adaptação cultural.

Sua atuação envolve presença digital e produção de conteúdos sobre mobilidade internacional, com foco na divulgação de informações sobre adaptação a diferentes culturas e comunidades.