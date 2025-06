GDSUN capta R$ 415 milhões em debêntures

A GDSUN, empresa do setor de geração distribuída de energia solar, com portfólio de 74 usinas fotovoltaicas próprias em operação, somando 190 MWp em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal, anunciou a captação de R$ 415 milhões por meio de emissão de debêntures em uma operação coordenada pelo banco Itaú.

Com essa mais recente emissão de debêntures, a GDSUN equaliza sua estrutura de capital no longo prazo e projeta ampliar sua capacidade instalada para 250 MW até 2026, mantendo o foco no crescimento sustentável. Ao contrário de uma emissão pulverizada, a negociação destinada a investidores selecionados ofereceu melhores condições.

“Negociamos essa emissão para alocação em players com grande reputação no mercado, a um custo muito competitivo. Além de possibilitar o alongamento da dívida de forma eficiente, a operação garante um fluxo de caixa confortável para a continuidade do crescimento sustentável da companhia”, afirma Pedro Geraldi, diretor financeiro da GDSUN. Ainda segundo o executivo, “o mercado está compreendendo melhor os riscos e as oportunidades da geração distribuída, e os spreads praticados nestas emissões já estão cada vez mais próximos daqueles observados em ativos de geração centralizada”.

Com a conclusão dessa emissão, a empresa finaliza um ciclo estratégico de alongamento de dívidas, que equaciona sua estrutura de capital e proporciona maior flexibilidade para investimentos futuros.

“Estamos em um momento-chave de fortalecimento da nossa estrutura financeira, o que nos permite seguir com um planejamento focado na eficiência operacional e em novas oportunidades de crescimento”, destaca Simone Suarez, CEO da GDSUN.

Desde 2020, a GDSUN atua em todo o processo de desenvolvimento, construção, operação e manutenção de plantas de energia solar que operam no mercado cativo, dentro dos limites de minigeração distribuída, participando do sistema de compensação de créditos.

Sobre a GDSUN

A GDSUN é uma subsidiária integral do Franklin Servtec Energia FIP, fundo de investimentos privados dedicado ao setor de geração de energia no Brasil, que teve início em 2017. O Fundo é cogerido pela Franklin Templeton Alternatives (anteriormente Darby) e pela Servtec Energia, ambas com amplo track record no setor de geração de energia. O Fundo combina a experiência na gestão de recursos de terceiros e gestão de negócios da Franklin com a experiência na gestão de projetos e o conhecimento técnico da Servtec Energia.

