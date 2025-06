Feira ABF Expo oferece oportunidade para todos os bolsos

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias registrou crescimento nominal de 8,9% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O faturamento acumulado em 12 meses superou R$ 278 bilhões, impulsionado por fatores sazonais.

O franchising oferece modelos de negócio estruturados em diversos segmentos, como alimentação, estética, educação, saúde, vestuário (inclusive second hand), calçados e piscinas, com produtos e serviços já testados no mercado.

Empreendedores interessados poderão conhecer essas oportunidades durante a 32ª edição da ABF Franchising Expo, que será realizada entre os dias 25 e 28 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Nesta edição, o evento ocupará os pavilhões Verde e Branco, com 34 mil metros quadrados de área — 10% maior em relação à edição anterior.

A feira contará com mais de 400 marcas expositoras, nacionais e internacionais, e deve atrair mais de 60 mil visitantes. Abaixo, é possível conferir o que algumas marcas levarão para o evento:

Calçados Bibi

Com fábricas no Rio Grande do Sul e na Bahia, a Bibi produz mais de 2,6 milhões de pares por ano, exporta para mais de 60 países e conta com mais de 150 lojas. O investimento para abrir uma franquia parte de R$ 400 mil.

Ensina Mais Turma da Mônica

Franquia de apoio escolar licenciada pela Turma da Mônica e integrante do Grupo MoveEdu. Com mais de 100 unidades, a rede oferece programas educacionais voltados à educação de base. O investimento inicial é a partir de R$ 150 mil.

Microlins

Com mais de 400 unidades no país, a rede oferece cursos profissionalizantes, idiomas, graduação e pós-graduação em formatos presenciais, EAD e semipresencial. O investimento parte de R$ 150 mil.

Milon

Parte do Grupo Kyly, a Milon atua desde 2006 com vestuário infantil. Possui 118 lojas em operação e tem investimento inicial de R$ 350 mil para novos franqueados.

Oral Sin

A Oral Sin participa da 32ª ABF Franchising Expo com um estande de 50 metros quadrados (rua A015) e apresenta seu modelo de negócio de alto ticket médio e foco em tecnologia. Com mais de 400 unidades, a rede integra o grupo SMZTO e acaba de inaugurar uma clínica escola-piloto em Londrina (PR), voltada à capacitação e inovação do franqueado.

Prepara Cursos

A rede oferece cursos profissionalizantes com metodologia baseada em Inteligência Artificial nas modalidades presencial e a distância. Com mais de 200 escolas e 70 mil alunos, o investimento inicial é de R$ 150 mil.

Peça Rara Brechó

Fundada há 18 anos em Brasília, a rede atua com moda feminina, masculina e infantil, além de itens de decoração e mobiliário. A Peça Rara trabalha com o conceito de consumo consciente e prevê atingir 300 unidades em até cinco anos. Investimento entre R$ 300 mil e R$ 500 mil.

Rede iGUi

No estande C085, a iGUi apresenta soluções da marca e de suas associadas, Splash e TRATABEM. O espaço contará com demonstrações de produtos e minipalestras. O investimento para abrir uma unidade TRATABEM é de R$ 75 mil, enquanto para a iGUi, parte de R$ 1 milhão.

Royal Face

Com mais de 270 clínicas, a rede participa da feira com o objetivo de atrair investidores e alcançar 350 unidades até o fim do ano. Atua nos modelos Slim e Premium e projeta crescimento de até 25% até o final de 2025. Os sócios embaixadores, Flávia Alessandra e Otaviano Costa, integram o conselho de marketing e expansão da marca.

Website: https://www.abfexpo.com.br