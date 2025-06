Visit Brasil Summit reforça país como destino global

Foi realizada, nos dias 19 e 20 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), a primeira edição do Visit Brasil Summit, um evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A iniciativa tem como objetivo se consolidar como um encontro de referência para líderes, especialistas e profissionais do setor turístico, além de posicionar o Brasil como um destino competitivo no cenário global e fortalecer o turismo no país. As informações são do site da Prefeitura do Rio.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Rio Copacabana, um dos maiores benefícios da realização de eventos como esse é o fortalecimento das conexões. “Um encontro desse porte junta profissionais, investidores, empresas e gente especializada do mundo todo, o que abre portas — seja para fechar parcerias, seja para criar novos produtos e experiências no setor hoteleiro”, explica.

De acordo com o profissional, esse tipo de encontro traz um olhar atualizado e estratégico para quem deseja se manter competitivo, pois ajuda os participantes a compreenderem as grandes tendências e projeções do setor, bem como o que está em alta no mercado internacional.

“E, claro, devemos considerar a valorização do próprio destino. Quando o Rio vira palco de um evento como esse, ele se posiciona de um jeito diferente — não é só uma cidade de paisagens lindas, mas também um lugar de negócios, inovação e desenvolvimento no turismo”, acrescenta.

Ainda segundo o especialista da Nacional Inn, os resultados de eventos como o Visit Brasil Summit refletem diretamente na hotelaria, que ganha mais visibilidade e, consequentemente, mais demanda. Ricardo explica que, na prática, isso desperta o interesse não apenas de turistas, mas também de operadoras, agências e investidores internacionais.

“Eles passam a ver a cidade com outros olhos, considerando o destino como uma opção real para negócios, lazer e eventos, o que, inevitavelmente, reflete no aumento da taxa de ocupação hoteleira”, analisa.

Desafios e oportunidades para a hotelaria

A fim de atender à demanda de novos perfis de hóspedes gerada por eventos de turismo, o profissional ressalta que os hotéis passam a ter um novo desafio: para manter esses turistas, é preciso ir além do básico.

“Surge a necessidade de pensar em serviços que estejam alinhados com esse novo perfil de turista, aquele que valoriza práticas sustentáveis, que quer se conectar com a cultura local, que se interessa por tecnologia, bem-estar, experiências personalizadas e até espaços de coworking. Na prática, vejo isso como um convite para repensar o modelo de hospitalidade”, reflete.

Um dos pontos fundamentais para que essas mudanças ocorram é o acesso à informação, ou seja, os hotéis precisam estar atentos às tendências e demandas que surgem em eventos do setor turístico. Além disso, Ricardo também destaca a importância da capacitação das equipes, que precisam estar preparadas para oferecer um atendimento mais inclusivo, tecnológico e sustentável.

“Por último, vejo como essencial investir em parcerias. Seja com agências, operadoras ou até outros setores do turismo, criar conexões é uma maneira inteligente de fortalecer a rede de negócios”, finaliza o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-rio-copacabana