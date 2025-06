Livro “O Poder da Redenção” marca desfecho de saga

A série literária “A Contrapartida”, do autor Uranio Bonoldi, chega ao fim com o lançamento de seu quinto e último volume, intitulado “O Poder da Redenção | Livro 5”. As obras literárias de suspense psicológico e existencial abordam temas como poder, justiça, ancestralidade e redenção ao longo das narrativas e possuem forte influência da filosofia estóica (estoicismo).

Segundo o autor, o quinto livro já estava em seus planos desde o início da saga. O destaque desta etapa é o encerramento do ciclo da saga que percorre o protagonista e os personagens secundários importantes na trama. Esta obra possui um tom de thriller mais marcante e reforça a ideia de que não há caminhos fáceis e, ao tentar segui-los, a cobrança inevitavelmente chega.

“E o que pode nos salvar? O desapego, a redenção, o caminhar segundo valores e princípios. Neste livro, um dos personagens mais perversos de toda história acabou por entender isso pelo sofrimento e pela busca aos princípios ancestrais”, destaca.

Cada volume da série explora os poderes do ser humano que vão além do instinto, revelando a complexa atuação da razão. “Costumo brincar com o público ao dizer que recebemos algo perverso em nossa criação: instintos e a razão, o poder de refletir. Logo, o homem tem que lidar com essas forças opostas: razão e emoção; luz e sombra. Essa luta interna é o fio condutor de cada volume da saga e segue presente no quinto e último livro”, analisa.

Uma jornada guiada por escolhas, conflitos e redenção

A Contrapartida apresenta o protagonista Octávio Albuquerque Jr. e demais personagens, que percorrem uma jornada de transformação, marcada por cinco grandes poderes humanos, representados simbolicamente em cada volume.

O primeiro foca no poder da decisão, levando o leitor a se questionar se teria feito a mesma escolha. O segundo volume trata do poder da vingança — o que leva as pessoas a esse ato e quais são suas consequências. No terceiro livro, em um universo alternativo, o autor apresenta o poder do “não”, aliado à libertação que esse poder pode proporcionar. Já o penúltimo volume da saga aborda o poder do perdão, sendo seguido pelo quinto e último, que mergulha no poder da redenção.

Cada volume da série contou com citações de escritores como Amyr Klink e Helio Martins Jr., bem como do compositor e ator de teatro, TV e cinema Jackson Antunes.

Construção da saga e próximos passos

Uranio relembra que equilibrar o desenvolvimento da última trama com a coerência dos volumes anteriores partiu de seu estilo narrativo, que consiste em contar histórias seguindo uma lógica linear inversa, ou seja, do passado para o futuro.

Esse método de construção, conforme o autor ressalta, exige um controle rigoroso de datas, locais e idades dos personagens em cada etapa. Para não se perder, ele explica que, ainda no primeiro livro, desenvolveu uma planilha com todos os acontecimentos relevantes da história. A saga, que começa com eventos em meados da década de 1980, avança até o ano de 2030 no quinto e último volume.

Entre as maiores inspirações durante a construção do novo livro, o romancista destaca os acontecimentos atuais do país. “Acredito que estamos experimentando momentos de intolerância, falta de empatia, valorização do poder pela subjugação e por aí vai. Esses elementos foram ricos em ilustrar como podemos tratar desses males do indivíduo, que reverbera por toda sociedade, pelo desapego, pelo poder do perdão e da redenção”, reflete.

Agora, Uranio mira em novos projetos, que incluem repaginar a formatação de “A Contrapartida". Ele revela a vontade de investir em formatos como audiobook, quadrinhos e adaptações audiovisuais para plataformas de streaming, especialmente pensadas para um público mais jovem, que tem demonstrado interesse pela saga. O projeto já conta com aprovação de lei de incentivo para sua produção com apoio e parceria da Fundação Padre Anchieta.

“Em paralelo, estou trabalhando num novo projeto que devo lançar no início de 2027. Já dei início ao plano da obra, arco da história e agora estou desenvolvendo o conteúdo dos capítulos. Será também no gênero thriller e com forte apelo ao poder da mulher”, revela o autor.

