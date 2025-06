Gerry Conway diz que símbolo de caveira não deve ser mudado

Na recente série em live action do Marvel Cinematic Universe (MCU), Demolidor: Renascido, um grupo de policiais corruptos e violentos começa a usar uma tatuagem com a emblemática caveira do Justiceiro no pescoço. O Demolidor (o advogado cego Matt Murdock) os enfrenta, com uma ajuda do Justiceiro, Frank Castle. Frank decide acabar de uma vez com esses homens usando seu símbolo de forma distorcida. Ao ser capturado pelo grupo de policiais vigilantes, Frank é convidado a liderá-los, mas diz a eles: “Vocês não me conhecem! Não conhecem a minha dor!”.

O criador do Justiceiro, Gerry Conway, em entrevista recente ao canal HQ: Você Precisa Saber, disse ter gostado muito dessa cena. Perguntado se se arrepende de ter criado o personagem, o autor de 72 anos disse: “Eu não necessariamente me arrependo, mas ele foi usado de forma errônea por alguns grupos nos últimos anos”.

Segundo Conway, o Justiceiro não representa o que alguns grupos que usaram a caveira por motivos políticos, desde que a polarização política se intensificou nos EUA, defendem.

Perguntado sobre a iniciativa da Marvel de mudar o símbolo do personagem nos quadrinhos, Conway respondeu: “Foi um ato covarde terem mudado. E não surtiu efeito nenhum”.

Nos quadrinhos, o Justiceiro é um ex-fuzileiro que tem sua família assassinada em um fogo cruzado de gangues mafiosas. Isso o perturba mentalmente e ele passa a dedicar sua vida a matar criminosos. Em anos recentes, foram criadas narrativas que tentaram vincular os propósitos do personagem a práticas fascistas.

A série Demolidor: Renascido está disponível no Disney Plus.

O canal HQ: Você Precisa Saber é especializado em quadrinhos clássicos. Criado pelo publicitário e roteirista Rafael Monteiro de Castro, o canal traz conteúdos com muita pesquisa, e entrevistas com outros nomes dos quadrinhos, como J. M. DeMatteis, Ann Nocenti, Mark Waid e Steve Englehart, entre outros.

Para assistir à entrevista completa do canal HQ: Você Precisa Saber com Gerry Conway, basta acessar: https://www.youtube.com/watch?v=lMYKrZ_f-bA&t=5soutube.com/watch?v=lMYKrZ_f-bA&t=5s