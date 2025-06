ISC Brasil Conference abre pré-venda com desconto de 55%

Com mais de 60 palestrantes e 40 horas de conteúdo distribuídas em dois palcos exclusivos, a ISC Brasil Conference, congresso da ISC Brasil 2025, abriu a pré-venda de ingressos com desconto de 55% na segunda (9). O valor promocional de R$ 399 é válido até o próximo dia 15 e dá acesso a toda a programação nos três dias do evento, que acontece entre 2 e 4 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A partir de 16 de junho, os ingressos passam a custar R$ 699. “Abrimos a oportunidade de antecipação, com a vantagem de adquirir os ingressos com desconto de 55%! Será a reunião de nomes estratégicos do setor para discutir as transformações em curso. Uma verdadeira maratona de debates de alto nível com representantes da segurança corporativa, pública e digital”, afirma Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

Ao todo, a ISC Brasil Conference contará com 32 painéis, organizados em quatro trilhas temáticas: Integração Segurança Pública e Privada, Soluções Integradas de Segurança, Novas Tecnologias aplicadas aos Negócios e Desenvolvimento e Tendências em Cyber Security. A programação terá 06 keynotes speakers. Já estão confirmados: Tim Wenzel (Kroll), Cynthia Merchant (Novartis), Brian Hansen (Mastercard) e Natalia Amancio (Google Cloud).

“A programação foi pensada para promover uma visão aprofundada sobre os desafios e oportunidades da segurança contemporânea. É um conteúdo pensado para quem precisa tomar decisões, liderar equipes ou implementar soluções em ambientes complexos”, completa Gagliano.



Credenciamento já está aberto

A ISC Brasil 2025, evento de soluções integradas de segurança da América Latina, já está com credenciamento gratuito aberto aos visitantes através deste link. É o hub de inovação, negócios e networking do setor e recebe as tecnologias mais avançadas, especialistas de referência e líderes estratégicos dos setores público e privado.

Além do congresso, conta ainda com o Palco 360, que terá a apresentação de cases de sucesso e workshops focados em soluções práticas para os gestores de segurança; e a Mostra NPS (New Products & Solutions Award), um espaço exclusivo que reúne os produtos mais inovadores da feira, selecionados por uma curadoria técnica especializada.

Serviço

ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: no Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html

