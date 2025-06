Rede Líderes lança livros sobre tecnologia nos negócios

A Rede Líderes, iniciativa formada por lideranças de empresas de diversos setores, lançará entre junho e novembro de 2025 uma série de livros voltada a discutir o impacto da tecnologia sobre áreas estruturais da gestão empresarial. A coleção será composta por cinco volumes, cada um dedicado a um campo específico: Recursos Humanos, Cibersegurança e Proteção de Dados, Experiência do Cliente, Produto e Finanças. A proposta é reunir conteúdo produzido a partir da vivência de lideranças de mercado, organizando reflexões, relatos e estudos de caso que traduzam como a tecnologia tem alterado práticas, estruturas e decisões no ambiente corporativo.

Os livros foram construídos de forma colaborativa com líderes que atuam diretamente nessas áreas e participaram das atividades presenciais e grupos de trabalho promovidos pela Rede Líderes ao longo dos últimos dois anos. Cada publicação foi organizada com base em temas recorrentes nas discussões e desafios enfrentados pelas empresas durante a adoção de soluções tecnológicas, incluindo os efeitos sobre cultura, métricas, processos e resultados.

O primeiro lançamento da série será o volume “RH e Tecnologia”, previsto para 12 de junho. A obra discute a transformação da área de Recursos Humanos diante da digitalização dos processos de gestão de pessoas. São analisadas soluções de automação de recrutamento e seleção, plataformas de people analytics, inteligência artificial na triagem de currículos, indicadores de engajamento em tempo real e iniciativas de bem-estar baseadas em dados. O livro também trata da redefinição do papel do RH no desenvolvimento de uma cultura organizacional mais adaptável, centrada em competências digitais e aprendizagem contínua.

Na sequência, o segundo livro, com lançamento programado para 14 de agosto, abordará o tema “Cibersegurança e Proteção de Dados”. A publicação traz um panorama sobre como a intensificação das ameaças digitais e a entrada em vigor de legislações como a LGPD mudaram a dinâmica da segurança da informação dentro das empresas. A obra apresenta práticas de autenticação multifatorial, uso de blockchain, automação de resposta a incidentes, monitoramento contínuo de vulnerabilidades e gestão de riscos. O papel dos DPOs (Data Protection Officers) também é abordado, com foco em como esses líderes vêm participando da formulação de políticas internas e na articulação com áreas jurídicas, técnicas e operacionais.

O terceiro volume da série será lançado em 11 de setembro e terá como foco a “Experiência do Cliente (CX) e Tecnologia”. A publicação explora como a digitalização permitiu transformar a relação entre empresas e consumidores. Entre os temas abordados estão o uso de plataformas omnichannel, atendimento automatizado com linguagem natural, algoritmos de recomendação, personalização de jornadas e análise de comportamento em tempo real. O livro também discute como as lideranças de CX vêm atuando em conjunto com áreas de dados e marketing para alinhar expectativas, mensurar satisfação e garantir consistência na entrega de valor ao cliente.

No dia 9 de outubro, será publicado o quarto volume, intitulado “Produto e Tecnologia”. A obra investiga como a tecnologia alterou a lógica de desenvolvimento de produtos e serviços, com a consolidação de metodologias ágeis, ciclos curtos de entrega e validação contínua com os usuários. São abordadas práticas de prototipagem rápida, testes A/B, análise preditiva de uso, integração de feedbacks e evolução iterativa de funcionalidades. A publicação também destaca como a atuação de líderes de produto passou a exigir não apenas conhecimento técnico, mas também capacidade de articulação com as áreas de negócio, dados e experiência do cliente.

Encerrando a coleção, o livro “Finanças e Tecnologia” será lançado em 13 de novembro. O volume analisa como a automação de processos, a digitalização de controles e o avanço das fintechs estão mudando o escopo da área financeira. A publicação aborda o uso de RPA (automação robótica de processos), inteligência artificial para análise de crédito, soluções de open banking, integração de dados contábeis e sistemas em tempo real para visualização de indicadores. O conteúdo também aponta a mudança no perfil dos líderes financeiros, que passaram a atuar de forma mais próxima à estratégia e à tecnologia, buscando eficiência operacional, segurança nas transações e maior capacidade de projeção de cenários.

Segundo Vitor Magnani, fundador da Rede Líderes, a série nasceu a partir da troca entre lideranças que vivem a transformação digital nas empresas. “A tecnologia não apoia apenas os processos — ela transforma o papel estratégico de cada área da empresa”, afirma. Para ele, os livros refletem um esforço coletivo de organizar e compartilhar aprendizados obtidos em situações reais, de forma acessível e útil para outras lideranças.

Além dos livros, a Rede Líderes organizará encontros presenciais que acompanham os lançamentos. Esses eventos contarão com debates entre os autores, painéis temáticos, apresentação de casos corporativos e rodas de conversa entre profissionais das áreas envolvidas. A proposta é ampliar a discussão em torno dos temas abordados nas publicações e fortalecer a rede de trocas entre líderes de diferentes segmentos.

As publicações estarão disponíveis em formato impresso e digital. A pré-venda será anunciada nos canais oficiais da Rede Líderes, assim como a programação completa dos eventos de lançamento e das ações de divulgação previstas para o segundo semestre. A expectativa é que a série contribua para estimular um debate estruturado sobre a transformação digital em curso nas organizações, oferecendo material de referência para lideranças que buscam alinhar tecnologia e estratégia de forma integrada.

Com esse conjunto de livros, a Rede Líderes consolida sua atuação como espaço de construção de conhecimento colaborativo, reunindo líderes que compartilham desafios e soluções para problemas reais do ambiente corporativo. Ao registrar essas experiências em forma de conteúdo editorial, a iniciativa amplia o alcance do que já vem sendo discutido entre os participantes da rede e oferece ao mercado uma leitura técnica, prática e atualizada sobre os efeitos da tecnologia nos negócios.

Website: http://www.redelideres.com