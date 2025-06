O Bitget Protection Fund cresceu mais de 140% desde sua criação e atingiu o recorde histórico de US$ 725 milhões

VICTORIA, Seychelles, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e Web3, divulgou um relatório de maio de 2025 para seu fundo de segurança do usuário, chamado Protection Fund, que atingiu um novo pico de avaliação de US$ 725,1 milhões em maio, marcando seu nível mais alto desde o início. O fundo, criado para proteger os ativos dos usuários em condições extremas de mercado, apresentou um crescimento constante ao longo do mês, com uma avaliação mensal média de US$ 673,5 milhões.

Originalmente lançado com uma reserva de US$ 300 milhões, o fundo cresceu mais de 140%, alinhado com a valorização das participações do BTC e com o foco estratégico da Bitget em seguro de mercado. O valor do fundo flutua em função do preço do Bitcoin, com o desempenho de maio impulsionado pela negociação do BTC acima de US$ 110.000 em várias ocasiões.

Gráfico da avaliação do Bitget Protection Fund em maio de 2025

Esse nível de reserva de capital posiciona a Bitget entre as principais corretoras do mundo em termos de segurança de ativos de usuários por meio de mecanismos de proteção na cadeia.

Como a volatilidade continua a definir o ambiente mais amplo das criptomoedas, o aumento na avaliação dos fundos serve como um sinal importante de resiliência. O aumento revela a eficácia da manutenção de reservas no BTC e a confiança nos fundamentos de longo prazo do ativo.

A Bitget continua a divulgar publicamente instantâneos regulares da carteira do Protection Fund para manter a transparência. A reserva permanece intocada e não alavancada, oferecendo aos usuários uma camada de segurança contra incidentes como violações de plataforma, congelamento de ativos ou eventos imprevistos que afetem a integridade das negociações.

Lançado em 2022 com uma alocação inicial de US$ 300 milhões, o Fundo de Proteção mais do que dobrou de tamanho, reforçado pelo crescimento constante da plataforma da Bitget e pela gestão financeira inteligente. A estrutura de segurança da Bitget é construída com base em uma abordagem abrangente e em várias camadas que vai muito além do seu Protection Fund multimilionário e mais de 100% de Prova de Reservas.

Com auditorias mensais da Merkle Tree que verificam o respaldo total dos ativos e a certificação ISO 27001:2022 que atesta os melhores protocolos da categoria, a plataforma integra criptografia SSL e um sistema avançado de controle de riscos que monitora ativamente atividades suspeitas. Essa combinação de padrões rigorosos e proteção em tempo real manteve a Bitget livre de violações desde 2018 e contribuiu para sua classificação de segurança AAA, além de ajudar a reforçar a confiança do usuário para estabelecer uma referência de transparência em todo o setor.

Com a intensificação da atenção das instituições e do varejo no gerenciamento de riscos, a escala crescente do Protection Fund da Bitget é parte integrante da força da plataforma.

Para obter mais informações e atualizações mensais sobre o Fundo de Proteção, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget Exchange tem o compromisso de ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente — com o seu pioneiro recurso de copy trading e outras soluções de negociação —, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e a outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma das principais carteiras de criptografia sem custódia que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ele oferece negociação em várias cadeias, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

