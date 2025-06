Solução de chips personalizados AI-ISP da VeriSilicon permite produção em massa de smartphones de clientes

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou recentemente que sua solução de chips personalizados AI-ISP foi adotada com sucesso em smartphones produzidos em massa de um cliente, reafirmando os abrangentes recursos de serviço personalizado de silício da empresa em processamento de visão de IA.

A solução de chips personalizados AI-ISP da VeriSilicon pode integrar IP de Unidade de Processamento de Rede Neural (NPU) e IP de Processamento de Sinal de Imagens (ISP) de sua propriedade ou de terceiros. Ao combinar técnicas tradicionais de processamento de imagens com algoritmos de IA, ela aperfeiçoa significativamente a clareza de imagem e vídeo, a faixa dinâmica e a adaptabilidade ambiental. A solução de chips oferece configurações flexíveis com processadores RISC-V ou baseados em ARM, suporta interfaces de entrada/saída de imagem MIPI, proporciona capacidade de integração de memória LPDDR5/4X, sendo compatível com interfaces periféricas comuns, como UART, I2C e SDIO. Isto torna a solução altamente adaptável para implantação em diversas aplicações, incluindo smartphones, sistemas de vigilância e componentes eletrônicos automotivos.

Para esta cooperação, a VeriSilicon criou um sistema em chip (SoC) de IA-ISP de baixo consumo de energia com base na arquitetura RISC-V, adaptado às necessidades específicas do cliente. O projeto também incluiu um Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) em tempo real FreeRTOS. O SoC personalizado foi totalmente otimizado para perfeita interoperabilidade com a plataforma de processador principal do cliente e, desde então, implantado com sucesso em vários dispositivos inteligentes, atingindo produção em larga escala. Este sucesso destaca as robustas capacidades da VeriSilicon em computação heterogênea, otimização conjunta de software e hardware, bem como integração e verificação a nível de sistema.

"A geração de imagens com tecnologia de IA se converteu em um diferencial essencial no competitivo mercado de smartphones, impulsionando a crescente demanda por soluções de processamento de imagens de alto desempenho e baixo consumo de energia", disse Wiseway Wang, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de Plataforma Personalizada de Silício da VeriSilicon. "Com amplos recursos, desde o licenciamento de propriedade intelectual e design de arquitetura de chips até o desenvolvimento de software e hardware a nível de sistema, produção em fita, encapsulamento e testes, além de produção em massa, a VeriSilicon oferece serviços personalizados de silício de ponta a ponta, que aproveitam sua vasta experiência em serviços de design e comprovada capacidade de produção em massa. O sucesso da produção em massa de chips deste cliente confirma ainda mais nossa solidez em serviços de design de silício de alta gama. No futuro, continuaremos inovando e melhorando nossas ofertas, ao capacitar os clientes a acelerar o lançamento de produtos diferenciados com soluções de chips personalizados, eficientes e de alta qualidade."

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250606439839/pt/

